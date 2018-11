Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách maďarskej horolezkyni

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Stankovič Foto: TASR - Ján Stankovič

Vysoké Tatry 5. novembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v nedeľu (4.11.) maďarskej horolezkyni vo Vysokých Tatrách, ktorá spadla z hrebeňa Litvorového štítu smerom do Kačacej doliny.Ako na svojej webovej stránke informuje HZS, žena si po páde niekoľko desiatok metrov podľa dostupných informácií vážne poranila hlavu, nohy a zranenia utrpela aj na rukách. O súčinnosť požiadali aj posádku leteckých záchranárov, ktorá na palubu vzala horského záchranára a spoločne leteli na miesto nehody.Pre silný vietor sa však vrtuľník k zranenej nemohol priblížiť, horského záchranára preto vysadil na hrebeni, kde neskôr postupne vyložil aj ďalších piatich záchranárov s potrebným materiálom.uvádza sa na stránke s tým, že poveternostné podmienky leteckým záchranárom ani teraz nedovolili evakuáciu za pomoci vrtuľníka.opisuje HZS s tým, že spod steny ju transportovali náročným sutinovým terénom k chodníku a následne k Sliezskemu domu, kde ju vo vážnom stave odovzdali privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci na prevoz do nemocnice.Záchranná akcia trvala od obedňajších hodín do 23.00 h, kedy sa horskí záchranári vrátili na základňu.informuje web.