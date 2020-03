Horskí záchranári ratovali vlastného kolegu, bezvládne telo našli na severe Rumanovho štítu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - V Tatrách zahynul slovenský turista, ktorý bol aj dobrovoľným horským záchranárom. V nedeľu vo večerných hodinách nahlásili záchranárom Horskej záchrannej služby (HZS) nevrátenie sa muža slovenskej národnosti z horolezeckej túry. Uvádza to HZS na svojej stránke.„26-ročný horolezec mal naplánovaný výstup zo severu na Rumanov štít, no v dohodnutom čase sa nevrátil, preto jeho kamarát upovedomil záchranárov,“ uviedla HZS s tým, že hneď po nahlásení bola prostredníctvom Prezídia polície vyžiadaná lokalizácia jeho mobilného telefónu, ktorý v tom čase už bol nedostupný.Zároveň do danej oblasti odišli pátrať dve skupiny záchranárov. V pondelok v skorých ranných hodinách záchranári HZS našli horolezca na severnej strane Rumanovho štítu, žiaľ už bez známok života.„Transport tela bude uskutočnený hneď, ako to poveternostné podmienky dovolia. Skutočnosť je o to smutnejšia, že sa jedná o nášho kolegu, dobrovoľného horského záchranára z Oščadnice,“ dodáva HZS.