Horskí záchranári zrejme objavili telo nezvestného poľského turistu, po ktorom pátrali už týždeň

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pravdepodobne telesné pozostatky nezvestného 24-ročného poľského turistu v pondelok objavila vo Vysokých Tatrách Horská záchranná služba (HZS) . Pátrali po ňom od 19. júla. Mladý muž sa vybral do Tatier, bližšie miesto jeho pohybu však nebolo známe.Horským záchranárom pomohol ďalší poľský turista, ktorý ich v nedeľu 25. júla vo večerných hodinách informoval, že v závere Čiernej Javorovej doliny našiel opustený stan. Po šetrení sa ukázalo, že by mohol patriť nezvestnému poľskému turistovi.Skupina záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry a príslušníci Strediska lavínovej prevencie s pátracím dronom sa preto v pondelok ráno vybrali do danej oblasti.„Okolo poludnia sa pomocou dronu podarilo zo vzduchu lokalizovať telo pod severnou stenou Nižnej Baranej Strážnice. Telesné pozostatky pravdepodobne nezvestného poľského turistu boli po zdokumentovaní miesta nehody vrtuľníkom Letky Ministerstva vnútra SR transportované do Ždiaru a odovzdané príslušníkom Polície SR,“ informovala HZS. Príčina nehody, ako aj identita muža budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.