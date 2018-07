Horúčavy budú pokračovať aj v nedeľu, SHMÚ vydal výstrahu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júla (TASR) – Časť územia Slovenska v nedeľu (29.7.) zasiahnu vysoké teploty, ktoré môžu v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom kraji a v okresoch Veľký Krtíš a Krupina vystúpiť na 35 stupňov Celzia. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.varujú meteorológovia, ktorí pre uvedené lokality vydali výstrahu 2. stupňa s platnosťou od 14.00 do 17.00 h.Pre Trenčiansky kraj a časti Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja platí výstraha 1. stupňa s platnosťou do 18.00 h, pričom meteorológovia tam očakávajú maximálne teploty 33 až 34 stupňov Celzia.