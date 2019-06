HORÚČAVY POKRAČUJÚ: V pondelok môžeme očakávať aj búrky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na vysoké teploty a búrky počas pondelka (1. 7.). V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj od 14.00 h do polnoci.priblížili meteorológovia s tým, že pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.Pre Košický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pre vysoké teploty od 14.00 h do 18.00 h. Miestami SHMÚ očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 až 34 stupňov Celzia.varujú odborníci.Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj budú atakovať teploty do výšky 35 až 37 stupňov Celzia, a to od 14.00 h do 18.00 h.uzatvárajú meteorológovia.