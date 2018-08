HORÚČAVY SPREVÁDZAJÚ BÚRKY: Potrápia väčšinu okresov na Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Časť územia Slovenska počas prvého augustového dňa zasiahnu vysoké teploty, ktoré môžu v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom kraji a v okresoch Veľký Krtíš a Krupina vystúpiť na 35 stupňov Celzia. Foto: SHMÚ Foto: SHMÚ

Bratislava 1. augusta (TASR) – Búrky by sa mali v stredu popoludní objaviť na väčšine územia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke vydal výstrahu prvého stupňa pre všetky regióny, ktorá je platná do 18. h.S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 60 - 80 km/h, uvádza SHMÚ, ktorý upozorňuje aj na vysoké teploty v nadchádzajúcich dňoch.Tie by mali pokračovať až do konca pracovného týždňa, v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom kraji môžu vystúpiť na 35 stupňov Celzia.varujú meteorológovia, ktorí na štvrtok a piatok pre uvedené lokality vydali výstrahu druhého stupňa s platnosťou od 14.00 do 18.00 h.Pre Trenčiansky kraj a časti Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa s platnosťou do 18.00 h, pričom meteorológovia tam očakávajú maximálne teploty 33 až 34 stupňov Celzia.