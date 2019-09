Horúčka dengue si vyžiadala 4 životy, nakazený je aj nepálsky minister

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káthmandu 6. septembra (TASR) - Už štyri životy si v Nepále vyžiadala horúčke dengue, pre ktorej prepuknutie sú v pohotovosti tamojší zdravotníci. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s tým, že v krajine do utorka evidovali už 2559 nakazených týmto vírusovým ochorením, a to vrátane tamojšieho ministra poľnohospodárstva.Medzi štyrmi obeťami horúčky je aj muž, ktorý jej podľahol v nepálskom hlavnom meste Káthmandu. Uviedol to predstaviteľ nepálskeho oddelenia epidemiológie a zvládania chorôb patriaceho pod tamojšie ministerstvo zdravotníctva, ktorý očakáva, že epidémia dengue bude v Nepále trvať až do konca obdobia monzúnových dažďov. Tie by mali skončiť v októbri.Ministerstvo vnútra nariadilo v krajine vyčistenie všetkých verejných miest, aby tak predišlo rozmnožovaniu komárov, ktoré infekčný vírus prenášajú.Dengue sa nakazil aj nepálsky minister poľnohospodárstva Chakrapani Khanal, ktorý sa podľa slov svojho hovorcu aktuálne podrobuje liečbe na súkromnej nemocnici v Káthmandu.Horúčka dengue je tropická vírusová infekcia, ktorá sa prejavuje ako ťažká chrípka, a sprevádzajú ju vyrážky a bolenie končatín a kĺbov. Môže tiež vyústiť do nebezpečného vnútorného krvácania a byť smrteľná. Prenášajú ju komáre tigrované, ktorým sa darí v stojatej vode, aká zostáva napríklad v starých pneumatikách či prázdnych fľašiach, keď naprší.