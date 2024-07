Horúčka pred finále stúpa. Anglické krčmy budú otvorené dlhšie, španielsky kráľ Filip príde do šatne a chýbať nebude ani princ William

Lety z Anglicka sú beznádejne obsadené

Krčmy budú otvorené dlhšie

Rice sa bude musieť premáhať

14.7.2024 (SITA.sk) - Nedeľňajšie finále futbalových majstrovstiev Európy medzi Španielmi a Angličanmi priťahuje pozornosť fanúšikov na celom kontinente, no predovšetkým v týchto dvoch krajinách. A to až tak, že na zápas sa chystajú aj poprední štátni predstavitelia.Španielsky kráľ Filip VI. avizoval, že bez ohľadu na to, akým výsledkom sa skončí nedeľňajšie finále, chce prísť po stretnutí do šatne španielskych futbalistov, aby im poďakoval za reprezentovanie krajiny. Na zápas sa chystá aj premiér Pedro Sánchez či ministerka športu Pilar Alegríaová.V čestnej lóži sa budú môcť stretnúť s britským následníkom trónu - princom Williamom , ktorý je známym futbalovým fanúšikom. Ako uviedol web nemeckého denníka Kicker, na Olympijskom štadióne v Berlíne by mal byť aj nemecký kancelár Olaf Scholz Oba tímy sa budú môcť spoľahnúť na podporu z tribún. Lety z Anglicka sú však beznádejne obsadené. Očakáva sa, že v Berlíne bude výrazne viac fanúšikov z Anglicka ako zo Španielska.Zatiaľ žiadne prognózy neponúkli počet, koľko by ich mohlo byť, ale neočakáva sa invázia podobná tej holandskej, keď na semifinále v Dortmunde pricestovalo zhruba 100-tisíc Holanďanov. Britské médiá v sobotu informovali, že rezervovať let do Berlína je prakticky nemožné.Zasiahnuté sú vraj aj manželky hráčov. Berlínske letisko oznámilo, že okrem bežných pravidelných liniek bolo do finále zaregistrovaných približne 50 charterových lietadiel pre približne 10-tisíc fanúšikov.Dodatočným stimulom pre Španielov pred nedeľňajším finále ME by mohla byť suma, ktorú ponúkla Španielska futbalová federácia RFEF ) a ktorú dostanú hráči a realizačný tím v prípade zisku titulu. RFEF chce v prípade výhry vyplatiť celkovo 11,3 milióna eur. V prípade prehry si Španieli rozdelia 7,58 milióna eur.Nedeľňajší večer bude pre fanúšikov Anglicka výnimočný nielen z dôvodu finále ME 2024. Vďaka tejto udalosti budú môcť pobudnúť v krčmách po celej krajine dlhšie. Podniky v Anglicku dostali na základe rozhodnutia vlády výnimku z otváracích hodín a namiesto tradičnej záverečnej o 23.00 h môžu mať otvorené do pondelka 1.00 h.„Sme nesmierne hrdí na Garetha Southgatea a anglický tím. Je správne, že sa všetci môžu spojiť, aby si hru užili,“ povedala ministerka vnútra Yvette Cooperová.V prípade anglického víťazstva si oslavné pivo dajú nielen fanúšikovia, ale určite aj mužstvo „Albiónu“. Minimálne jeden hráč „Three Lions“ sa však bude musieť premáhať - Declan Rice. Defenzívny záložník Arsenalu Londýn má odpor k pivu, no sľúbil, že ak Anglicko získa kontinentálny titul, spraví výnimku a dá si „skutočné pivo“.„Asi sa budem musieť držať za nos, pretože neznášam ten zápach,“ povedal 25-ročný hráč, ktorý doteraz na európskom šampionáte nevynechal ani minútu. Rice si občas zvykne dať pivo, no nie klasické, ale zmiešané s limonádou.