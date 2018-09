Hospitalizovali ďalšieho brazílskeho prezidentského kandidáta Gomesa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 26. septembra (TASR) - Brazílskeho prezidentského kandidáta Cira Gomesa v utorok hospitalizovali v Sao Paule pre problémy s prostatou, informovala agentúra AP.Šesťdesiatročného Gomesa, ktorý je podľa posledných predvolebných prieskumov na treťom mieste, majú z nemocnice prepustiť v stredu. Podľa brazílskeho denníka O Globo boli príčinou hospitalizácie bližšie nešpecifikované problémy s prostatou.Gomes je druhý zo súčasných prezidentských kandidátov, ktorého museli hospitalizovať počas kampane pred voľbami, ktoré sa konajú 7. októbra.Favorita prezidentských volieb v Brazílii Jaira Bolsonara na predvolebnej akcii 6. septembra bodol útočník nožom do brucha a museli ho previesť v kritickom stave do nemocnice. Podľa posledných informácii prebieha jeho zotavovanie úspešne.Podľa posledných prieskumov by Bolsonaro vo voľbách získal 28 percent hlasov. Na druhom mieste je kandidát ľavicovej Strany pracujúcich (PT) Fernando Haddad s 22 percentami. Tretí Ciro Gomes, ktorý počas mandátu prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu (2003-2011) zastával post ministra pre regionálnu integráciu, by získal 11 percent hlasov.Lula da Silva pôvodne kandidoval za Stranu pracujúcich. Volebný súd mu však kandidatúru zakázal, pretože exprezident si odpykáva trest odňatia slobody za korupciu a pranie špinavých peňazí. Novým kandidátom strany sa stal Fernando Haddad.