Hospodárska politika v Európe sa podľa prieskumu Ifo zhoršila. Ako situáciu zhodnotili respondenti ?

23.12.2022 (Webnoviny.sk) - Situácia v oblasti hospodárskej politiky v Európe sa podľa ekonomických expertov kontinentu v záverečnom štvrťroku tohto roka zhoršila. Vyplýva to z kvartálneho globálneho prieskumu, ktorý uskutočnili mníchovský inštitút Ifo a Švajčiarsky inštitút ekonomickej politiky. O výsledkoch prieskumu informoval inštitút Ifo v správe, ktorú zverejnil v piatok.„V Európe situáciu v oblasti hospodárskej politiky hodnotili horšie ako v predchádzajúcom kvartáli,“ uviedol výskumník inštitútu Ifo Niklas Potrafke . „Podľa expertov vlády zlyhali predovšetkým pri adekvátnom riešení výziev budúcnosti vo svojej ekonomickej politike,“ dodal.Situáciu v Nemecku respondenti hodnotili negatívne a na stupnici od mínus 100 do plus 100 bodov jej pridelili mínus 12 bodov. Situáciu vo Veľkej Británii ohodnotili známkou mínus 19 bodov a v Taliansku známkou mínus 32 bodov.V Severnej Amerike a veľkých častiach Ázie sa situácia v oblasti hospodárskej politiky podľa expertov oproti predošlému kvartálu zlepšila. Prieskum uskutočnili od 7. do 21. decembra tohto roku, pričom v ňom oslovili 1 537 respondentov v 133 krajinách.