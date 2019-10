Hospodársky výbor odobril kandidátov na člena Regulačnej rady

NRSR Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 10. októbra (TASR) – Parlamentný hospodársky výbor odobril piatich kandidátov na člena Regulačnej rady do voľby v Národnej rade (NR) SR. Do voľby sa prihlásili Sylvia Beňová, Slavomír Brudňák, Miroslav Čelinský, Jozef Ďuratný a Vladimír Sirotka.Na štvrtkovom zasadnutí výbor vypočul troch z nich. Sylvia Beňová totiž kandidovala aj pri predchádzajúcej neúspešnej voľbe člena rady v parlamente. Výbor ju teda vypočul už predtým. Vladimír Sirotka sa z pracovných dôvodov na vypočutí zúčastniť nemohol. Výbor však skonštatoval, že všetci piati kandidáti spĺňajú predpoklady.Na septembrovej schôdzi sa parlamentu nepodarilo v tajnej voľbe zvoliť dvoch kandidátov ani v opakovanej voľbe. O post člena Regulačnej rady sa vtedy uchádzali Sylvia Beňová, Eduard Hulík a Zsolt Lukáč. Parlament musí voliť nového člena rady preto, lebo doterajšiemu členovi Jánovi Horkovičovi vypršalo šesťročné funkčné obdobie 4. septembra tohto roka.Poslanci sa budú teda touto voľbou zaoberať znova na nadchádzajúcej schôdzi. Zvoliť by mali dvoch kandidátov, z ktorých by si následne jedného mala vybrať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ak nebude znova ani v opakovanej voľbe zvolený dostatočný počet kandidátov, nová voľba sa uskutoční na ďalšej schôdzi NR SR.