Hospodárstvo eurozóny by sa malo čoskoro oživiť, predpovedajú experti. Závisí to od vývoja pandémie

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Eurozóna smeruje k začiatku hospodárskeho oživenia. V prvom kvartáli sa hrubý domáci produkt (HDP) menovej únie oproti predchádzajúcemu štvrťroku pravdepodobne zmenší o 0,4 percenta. V posledných troch mesiacoch vlaňajška hospodárstvo eurozóny kleslo o 0,7 percenta.V druhom kvartáli sa očakáva návrat k rastu na úrovni 1,5 percenta. V treťom štvrťroku by mala expanzia pokračovať tempom 2,2 percenta. Zhodli sa na tom v spoločnej prognóze mníchovský inštitút Ifo, švajčiarsky inštitút KOF a taliansky štatistický úrad ISTAT.Výskumníci ďalej v pondelok uviedli, že v prvom kvartáli sa inflácia podľa ich odhadov zrýchli na 1,1 percenta z úrovne 0,3 percenta evidovanej v rovnakom období roka 2020.Spotrebiteľské ceny vbudú pravdepodobne rásť aj v ďalšom období, a to o 1,8 percenta v druhom a 2,1 percenta v treťom kvartáli.Po slabom úvode roka by malo nastať aj oživenie investícií a výdavkov domácností. Spracovateľský priemysel už rastie naprieč odvetviami.Experti však upozorňujú, že prognóza je veľmi neistá a závisí od vývoja pandémie koronavírusu. Vakcíny prichádzajú, no očkovacia kampaň vnapreduje pomalšie, než sa čakalo.Prírastky infekcií sú znova na vzostupe, čo opäť vedie k zatváraniu niektorých sektorov. Priemyselná výroba však pokračuje a Čína a USA sú ekonomicky silné.