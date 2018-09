Hosťom osláv 70. výročia KĽDR bude aj francúzsky herec Depardieu

Francúzsky herec Gérard Depardieu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjan 8. septembra (TASR) - Francúzsky herec Gérard Depardieu pricestoval v piatok do Pchjongjangu, kde sa v nedeľu zúčastní na oslavách 70. výročia vzniku Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).Ako informovali francúzske médiá, francúzski novinári na Depardieua naďabili v jednom z pchjongjanských hotelov, kde sa zvyčajne ubytúvajú zahraničné delegácie. Médiá dodali, že Depardieu neprejavil záujem odpovedať na ich otázky. Keď si všimol francúzskych novinárov a kamery, vyhlásil, že ich nemá rád a žeV programe osláv výročia vyhlásenia KĽDR je vojenská prehliadka - prvá po päťročnej prestávke - a hromadné predstavenie cvičencov, ktoré sa uskutoční na štadióne pre 100.000 ľudí.Donedávna sa na vojenských prehliadkach predstavovali aj najnovšie zbrane severokórejskej armády. Podľa pozorovateľov je však málo pravdepodobné, že by režim KĽDR chcel v nedeľu predviesť aj svoje najnovšie balistické rakety, pretože by tak mohol poškodiť atmosféru zmiernenia napätia vo vzťahoch s vonkajším svetom.Francúzsky herec, ktorý sa netají láskou k Rusku a prezidentovi Vladimirovi Putinovi, považuje za svojho priateľa aj bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka či čečenského vodcu Ramzana Kadyrova.Depardieu sa pred niekoľkými rokmi odsťahoval z Francúzska, aby nemusel platiť vysoké dane. Najprv sa presťahoval do Belgicka, potom odišiel do Ruska, kde mu prezident Vladimir Putin v roku 2013 udelil ruské občianstvo.