Hot jazzový a swingový orchester rozozvučia bratislavskú Tržnicu už tento piatok na Veľkom tanečnom večere

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. októbra 2018 (WBN/PR) - Už tento piatok dňa 5. októbra oživia priestory bratislavskej Starej tržnice jedny z najlepších hot jazzových a swingových orchestrov domácej i českej scény. Bratislava Hot Serenaders a Melody Makers Ondřeja Havelku sa stretnú v hudobnom i priateľskom súboji obľúbeného podujatia Veľký tanečný večer. Legendárna tančiareň tak otvorí ďalšiu úspešnú sezónu.Jedno pódium, dva legendárne orchestre a veľký parket určený k tancu. Aj takto vyzerá jedno z najpopulárnejších tanečných podujatí v Bratislave. Každoročne vypredaná tančiareň spája na jednom mieste nielen milovníkov jazzu a swingu 20. - 40. rokov, ale aj ľudí s láskou k šou a tanečnej zábave. "Plus celej akcie je, že ide o tradíciu, ktorá sa nemení," približuje spevák a manažér Bratislava Hot Serenaders, Miloš Stančík. Podujatie vychádzajúce z americkej tradície 20. - 30. rokov, v rámci ktorého bolo ku koncu sezóny zvykom usporiadať súboj orchestrov (Big Band Battle) sa na slovenskej scéne udomácnilo s rovnakým úspechom, ako kedysi v Amerike. História bratislavského Veľkého tanečného večera siaha až do roku 2008, kedy sa pod týmto názvom po prvýkrát konala v priestoroch bratislavského PKO. História však siaha až do deväťdesiatych rokov, keď sa začali konať Swingové duely a bály. Česko-slovenské telesá sa síce neuchádzajú o angažmán v nasledujúcej sezóne, aj tu sa však striedajú pri hraní tanečných kôl po celý večer. Ten nakoniec vrcholí súbojom "pieseň na pieseň". Samozrejme, big band ktorý zožne najväčší úspech je symbolickým víťazom podujatia.Podľa Miloša Stančíka je pre mnohých návštevníkov najväčším zážitkom atmosféra, ktorá zúčastneným sprostredkuje pôžitok z návratu v čase. Samotný orchester Bratislava Hot Serenaders je známy svojim perfekcionizmom a snahou o čo najvernejšiu interpretáciu hudby medzivojnového obdobia. To vedie hudobníkov big bandu až k detailným štúdiám nahrávok a notových zápisov. Podľa zahraničných médií je aj to jeden z dôvodov, prečo známy bratislavský orchester získal tisíce fanúšikov aj vo Veľkej Británii, Škandinávii, Rusku, či pobaltských štátoch.Melody Makers disponujú širokým repertoárom známych skladieb populárnej hudby obdobia raného a vrcholného swingu od začiatku 30. rokov. Orchester 14 hudobníkov vedie sólista, herec, režisér, scenárista a všestranne talentovaný zabávač v jednej osobe, Ondřej Havelka. Pre jazz a swing z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami žije od svojich študentských čias, pričom ako spevák sa realizoval aj v preslávenom Originálnom Pražskom synkopickom orchestri. Tento orchester bol aj vzorom pre bratov Bartošovcov, zakladajúcich členov Bratislava Hot Serenaders. Rovnako ako slovenský big band, ktorý absolvoval toto leto úspešné turné v Spojenom kráľovstve, majú za sebou úspešný rok aj Melody Makers. Okrem koncertov v tuzemsku absolvovali sériu kultúrnych podujatí v New Yorku. Zahrali si napr. v Bohemian National Hall, na podujatí Republic's Jazzy Concert, či Swinging Centennial Bash. Jedným z nadšených newyorských divákov, ktorý prijal osobné pozvanie Juraja Bartoša, bol aj Vince Giordano, slávny autor soundtrackov k filmom režisérov Woodyho Allena či Francisa Forda Coppolu a držiteľ Grammy za hudbu k sérii Impérium: Mafia v Atlantic City.Podujatie podporil Bratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis a SOZA.VSTUPENKY: https://www.ticketportal.sk/Event/Velky_tanecny_vecer_2018?idp=166763#modalHladisko FB UDALOSŤ: https://www.facebook.com/events/385347241904309/