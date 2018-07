Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka sa začína

V najnovšom pokračovaní série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok partie vydávajú na dovolenkovú plavbu na výletnej lodi. Všetko nasvedčuje tomu, že si od zvyčajných problémov na chvíľu oddýchnu, až do momentu, kedy sa Drakula nezamiluje do šarmantej kapitánky lode, Eriky. Hlava upírskej rodiny však netuší, že jeho nová láska je v skutočnosti potomkom legendárneho lovca upírov…Pripojte sa k obľúbenej rodinke príšer, ktorá sa vydáva na dovolenku na luxusnom parníku! Všetko nasvedčuje tomu, že Drakula, Mavis, Jonnya zvyšok partie si konečne na chvíľu oddýchnu od zvyčajných problémov. No len do momentu, kedy sa Drakulanezamiluje do šarmantejkapitánky lode, Ericky. Hlava upírskejrodiny však netuší, že jeho nová láska je v skutočnosti potomkom legendárneho lovca upírov...Pre rusko-amerického režiséra GenndyhoTartakovskéhonebol návrat k sérii Hotel Transylvánia jednoduchý. „Milujem tieto postavy, no ak som sa mal pustiť do tretieho filmu, potreboval som, aby sa dostali niekam, kde ešte neboli -fyzicky aj emocionálne,” hovorí Tartakovsky. O to v novom filme ide. Nielenže sa Drakulovapartia dostala do exotických prostredí, ale aj vzťah Drakulus Mavissme otočili na hlavu.Drakulatentokrát nie je ustráchaný rodič, ktorý sa bojí o dcéru, ktorá sa zamiluje a má dieťa, je to Mavis, ktorá má strach o otca, ktorý sa po druhýkrát zamiluje. A možno je ten strach na mieste -možno sa nachádza v skutočnom nebezpečenstve.”Tartakovskyhovorí, že film bol trochu inšpirovaný jeho životom. „Keď som skončil prácu na druhom filme, potreboval som dovolenku -a moja rodina ma prekvapila výletnou plavbou,” hovorí. „Myslím, že filmy Hotel Transylvánia majú rodiny v obľube pretože sú o nich,” hovorí režisér. „Každá rodina je iná -no v skutočnosti sú rovnaké. A preto sa s týmito filmami dokážu stotožniťľudia po celom svete.”„Posolstvom filmu je, že všetci sme rovnakí -ľudia či príšery. Ešte nikdy však Drakulovarodina nečelila väčšiemu nebezpečenstvu, akým je Ericka,” dodáva producentka MichelleMurdocca.Erickatotiž nie je len nádherná a inteligentná kapitánka lode, ktorá Drakuloviukradla srdce (ak nejaké upíri majú) a votrela sa do jeho partie. Je tiež kľúčom k tajomstvu, ktoré môže znamenaťskazu pre všetkých -je totiž vnučkou Abrahamavan Helsinga, legendárneho lovca príšer. Celá plavba je vlastne len zámienkou na zlikvidovanie Drakulua jeho partie.Prostredie parníka je pre postavy úplne novým svetom, hovorí Tartakovsky. „V novom film je ešte viac vizuálneho humoru a zábavy ako v prvých dvoch. Nie je to len plavba -je to dobrodružstvo. Dostanú sa nové, exotické mesta, napríklad do stratenej Atlantídy. Je v tom však aj dávka nebezpečenstva, keďže začnú uvažovať nad tým, či ich kapitánka Erickanevedie do pasce.“ O PRODUKCIIHotel Transylvánia 3 bol pre príšery - a pre animátorov - veľkým krokom vpred. „Tretí film je oveľa väčší ako prvé dva,” hovorí režisér. “Navštívili sme v ňom niekoľko nových lokácii. Bermudský trojuholník, stratenú Atlantídu, podmorskú sopku -všetko miesta, kde si môžu príšery dobre oddýchnuť.”Nie všetko sa však oproti minulým častiam zmenilo. „Je vzrušujúce pozorovať postavy mimo hotela -no parník je svojím spôsobom tiež hotel, takže sme mohli využívaťpodobný typ humoru,” smeje sa Tartakovsky. Tretí film nadväzuje na Tartakovskéhotypickýštýl animácie známy z prvých dvoch dielov. „V predošlých filmoch sme museli hľadať spôsoby, ako Genndyhojedinečnýštýl dostať do situácii, v ktorých bolo veľa dialógov. V tomto filme je ich však oveľa menej, je viac vizuálny,” hovorí Alan Hawkins, vedúci tímu animátorov.Veľkou výzvou pre animátorov bola najmä podmorská sopka. „Keď nám o tejto scéne prvýkrát povedal, zavládlo hrobové ticho.” Problémom bolo navrhnúťsopku tak, aby nevyčnievala zo sveta Hotelu Transylvánia. „Nášfilm je farebný a svetlý, takže sopka nemohla byť tmavá a strašidelná. No ak sa pozriete na zábery akejkoľvek podmorskej sopky, presne také sú,” hovorí dizajnér ScottWillis.Podobnou výzvou bol napriek minimálnemu času na plátne Bermudský trojuholník. „Je to očividný vtip -Bermudskýtrojuholník vo filme je skutočný, veľmi hlboký trojuholník uprostred oceánu, do ktorého padá voda,” hovorí Ford.Po vytvorení prostredí sa mohol Hawkinsso svojim tímom venovaťpostavám. Novými hrdinami Hotelu Transylvánia sú v treťom diele kapitánka Erickaa jej pra-prastarý otec, legendárny lovec príšer, Abrahamvan Helsing.

RÉŽIA Genndy Tartakovsky

SCENÁR Michael McCullers, Genndy Tartakovsky, Todd Durham

PRODUKCIA Michelle Murdocca

HUDBA Mark Mothersbaugh

HRAJÚ Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Genndy Tartakovsky

PRÍSTUPNOSŤ mládeži prístupný

JAZYKOVÁ VERZIA slovenský dabing