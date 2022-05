Hotelieri a gastro sektor zabudli na výhrady a tvrdia, že ťažké obdobie pandémie im pomohla prežiť pomoc od štátu

Čísla spred pandémie zrejme nedosiahnu

Tisícky zamestnancov dali výpoveď

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Štátna pomoc odvetviu ubytovacích a gastronomických služieb počas pandémie koronavírusu napriek určitým výhradám k rýchlosti jej vyplácania pomohla prečkať najhoršie časy.Podľa prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Mareka Harbuľáka sprostredkované informácie o výbere dane z pridanej hodnoty ukazujú, že pokles počtu podnikov v tomto sektore bol minimálny.Asociácia o tom informovala v stredu v tlačovej správe v súvislosti s jarným stretnutím hotelierov v rámci konferencie HORECA 2022 v Žiline 17. a 18. mája.„Segmentu ubytovania a gastra sme zo schém štátnej pomoci doposiaľ vyplatili 95 miliónov eur. Ešte stále diskutujeme aj o možnosti čerpania pomoci za január a február tohto roka, práve v týchto mesiacoch totiž časť podnikov ešte stále zaznamenávala pokles tržieb o 25 až 50 %," informoval generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Zamestnávatelia z gastra a hotelierstva spoločne diskutovali aj o blížiacej sa letnej dovolenkovej sezóne. Počas nej očakávajú vyšší podiel zahraničných návštevníkov najmä zo susedných krajín Slovenska, ale čísla spred pandémie nepredpokladajú.Dôvodom sú vyššie životné náklady domácností, vojnový konflikt na Ukrajine i zmeny spotrebiteľského správania a preferencií turistov.„Predovšetkým slovenskí zákazníci v súčasnosti prehodnocujú výšku výdavkov na dovolenku a voľný čas, čo môže spôsobiť krátenie dovoleniek i menší počet prenocovaní," uviedol Harbuľák.Ďalšou z kľúčových tém konferencie boli zmeny na trhu práce. V dôsledku pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacou neistotou pracovných miest zo sektora odišli tisíce zamestnancov. Podľa údajov pracovného portálu Profesia.sk len v roku 2020 prácu v gastre ukončilo takmer 8-tisíc ľudí.„S akútnym nedostatkom pracovníkov bojujeme aj naďalej, o čom svedčí stále viac ako desaťtisíc voľných pracovných miest. Otázkou preto zostáva nielen to, ako obnoviť dôveru bývalých zamestnancov v prácu v týchto odvetviach, no i to, kde a ako efektívne hľadať kvalifikovaných pracovníkov i nové talenty," upozornil prezident AHRS.