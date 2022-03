Hotelieri podporujú štátny jednotný systém registrácie ubytovania pre utečencov z Ukrajiny

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) podporuje zavedenie štátneho jednotného systému registrácie ubytovacích zariadení pre utečencov z Ukrajiny. Ten by mal zefektívniť poskytovanie krátkodobého, no najmä dlhodobého ubytovania pre ľudí unikajúcich pred vojnou u nášho východného suseda.

Ubytovacie zariadenia sa po novom už môžu registrovať do oficiálneho online systému na stránke www.pomocpreukrajinu.sk. Ako informovala asociácia, s koordináciou činností spojených s ubytovaním pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko navyše pomáha už aj štátne call centrum.

13.3.2022 (Webnoviny.sk) -„Teší nás, že ministerstvo dopravy si osvojilo návrh riešenia, na ktoré sme poukázali ako aj to, že štát, IT služby, HORECA sektor i jednotlivé samosprávy sa dokázali v tak krátkom čase spojiť, vytvoriť a spustiť systém registrácií,“ povedal prezident AHRS Marek Harbuľák Zastrešenie celého procesu štátom, oficiálne a jednotné call centrum či databáza s aktualizovanými údajmi dostupná v reálnom čase doposiaľ chýbali, nový systém, prevádzkovaný ministerstvom dopravy, podľa neho celý proces ubytovávania výrazne zrýchli a zjednoduší.Doteraz museli dobrovoľníci riešiť každý prípad ubytovania pre prichádzajúcich ľudí individuálne a cez viaceré platformy pracne overovať skutočnú dostupnosť lôžok. Registrácia ubytovacích zariadení garantuje nepretržitý aktuálny prehľad dostupnosti kapacít na pomoc pre ľudí z Ukrajiny.Po registrácii konkrétneho zariadenia má ministerstvo dopravy 24 hodín na kontrolu správnosti použitých údajov jednotlivých hotelov, penziónov a ubytovní. Tie sú následne aktivované, v systéme môžu sami nastaviť svoje voľné kapacity, počet izieb či ďalšie doplnkové služby.Asociácia ponúkla na krátkodobé ubytovanie ľudí z Ukrajiny vyše 1 500 voľných lôžok. „Počas prvých dní sa ľudia väčšinou zdržali len krátkodobo, prenocovali a pokračovali v ceste do okolitých krajín,“ priblížil Harbuľák.„Od začiatku marca však výrazne pribúda počet utečencov, ktorí sa na Slovensku rozhodujú ostať dlhodobejšie. Pretrvávajúci vojnový konflikt a strach o vlastné životy v nasledujúcich dňoch a týždňoch z Ukrajiny pravdepodobne donútia odísť i ďalších obyvateľov,“ uviedol prezident AHRS.Hotely a penzióny združené v asociácii sú podľa Harbuľáka pripravené svoje ubytovacie kapacity navýšiť, potrebná je len jasná požiadavka zo strany štátu. Ako dodal, spôsob financovania dlhodobého ubytovania pre odídencov so štatútom tolerovaného pobytu ešte nie je vyriešený.