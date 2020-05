Hotely a iné zariadenia nemôžu využiť pomoc štátu počas koronakrízy, pre podmienky im hrozí prepúšťanie

aktualizované 20. mája, 13:47





Výrazný pokles dopytu

Podnikanie bez pomoci neudržia

20.5.2020 -Prevádzkovatelia hotelov a gastronomických zariadení nemôžu dostatočne využívať pomoc štátu v rámci opatrení proti koronavírusu. Časť z nich si ju nedokáže vôbec uplatniť pre nesplnenie podmienok, či udržanie počtu pracovníkov.Upozornila na to v stredu Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) s tým, že hlavným dôvodom ďalších problémov sú stále platné reštrikcie, z tohto dôvodu klesajú dopyt a tržby, čo môže znamenať nové prepúšťanie. Pre prevádzky v cestovnom ruchu je po ich otvorení podľa asociácie mimoriadne dôležitá pomoc na ich reštart.Podľa aktuálneho prieskumu asociácie za marec 20 % podnikov v gastronómii a hotelierstve nevyužilo žiaden z nástrojov tzv. prvej pomoci."Z tých, čo tak urobili, nemalo podpísanú dohodu s príslušným úradom práce až 33 % zamestnávateľov a podnikov. Zamestnávatelia, ktorí nepožiadali v marci o žiadnu formu pomoci, uvádzajú ako hlavné dôvody to, že nespĺňajú podmienky stanovené pre čerpanie a záväzok udržania pracovných miest," povedal generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.Počas zatvorenia, resp. obmedzenia činnosti prevádzok v gastronómii a hotelierstve takmer 60 % zamestnávateľov znížilo počet zamestnancov v trvalom pracovnom vzťahu, hlavne kuchárov, čašníkov, chyžné a recepčné."Práve títo pracovníci tvorili najväčšiu časť prepustených a zároveň tieto pozície patria k najpočetnejším v hotelierstve a gastronómii," uviedol Harbuľák. Prieskumu sa zúčastnilo 122 oslovených prevádzok v odvetví.Zatiaľ 40 % z opýtaných zamestnávateľov doteraz neprepúšťalo, no viac ako polovica z nich to zvažuje v ďalšom období. Hlavnými dôvodmi pre znižovanie počtu zamestnancov je výrazný pokles dopytu a tržieb po otvorení prevádzky a súčasné nastavenie foriem pomoci, ktoré nie sú dostatočné pre udržanie zamestnanosti.Viac ako tretina z tých, ktorí ešte zamestnanosť vo svojich zariadeniach udržali, už nedokáže udržať podnikanie a prepúšťať určite bude.Viac ako polovica respondentov zatiaľ nevyužila žiaden z ďalších nástrojov pomoci pre podnikateľov, pričom 55% podnikateľov, ktorí sa rozhodli využiť tieto nástroje, nemalo ešte uzatvorenú dohodu s finančnou inštitúciou, čo poukazuje na zdĺhavosť pri vybavovaní týchto úverov."Prieskum jednoznačne ukázal aj to, že zamestnávatelia a podnikatelia v gastronómii a hotelierstve očakávajú v najbližších mesiacoch výrazný pokles dopytu zo strany zákazníkov o ich služby, ktorý je spôsobený stále platnými reštrikciami a obmedzeniami. Tie výrazne obmedzujú záujem hostí o služby, ktoré sú hlavným motívom pre návštevu hotela či reštaurácie," priblížil Harbuľák.Napriek postupnému uvoľňovaniu reštrikcií takmer 83 % podnikov očakáva v máji medziročný pokles tržieb o viac ako 80 %, v júni 75 % prevádzok predpokladá pokles o vyše 60 %. V júli 73 %.Pokles tržieb nad 40 % očakáva v júli 73 % a v auguste 64 % podnikov. Po letných mesiacoch očakávajú hotely a reštaurácie znova zhoršenie a vyšší prepad tržieb."Pritom 70 % hotelierov a majiteľov reštaurácií odhaduje, že neudrží svoje podnikanie bez aktívnej pomoci štátu aj po znovuotvorení prevádzok. Z existujúcich nástrojov pomoci štátu navrhujú predlženie nástrojov prvej pomoci štátu zamestnávateľom aj na jún a ďalšie mesiace a zrušenie odvodov zamestnávateľa aj na ďalšie mesiace, v súčasnosti je to len za apríl," uviedol Harbuľák.Podnikatelia v hotelierstve a gastronómii pre svoj reštart žiadajú aj ďalšie opatrenia, a to podporu domáceho cestovného ruchu cez rekreačné poukazy, zníženie sadzieb dane z pridanej hodnoty na stravovacie služby, ako aj otváranie hraníc.