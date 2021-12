Hotely, reštaurácie v nich aj lyžiarske strediská môžu byť otvorené aj po 9. januári, sľúbilo ministerstvo

Potrebný bude negatívny test

Využívať môžu hotelové reštaurácie aj wellness

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Hotely, reštaurácie v nich aj lyžiarske strediská budú môcť zostať otvorené aj po 9. januári 2022 v rovnakom režime, v akom fungujú v súčasnosti. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) o tom informoval s tým, že takýto prísľub dostal rezort z ministerstva zdravotníctva.„Zároveň chceme všetkých prevádzkarov poprosiť, aby dodržiavanie opatrení prísne kontrolovali a návštevníkov, aby rešpektovali ich pokyny. Ak si chceme aj naďalej užívať lyžovačky či wellness pobyty, musíme sa všetci správať zodpovedne,“ uviedol na sociálnej sieti Doležal.Hotely a podobné ubytovacie zariadenia môžu po otvorení od 25. decembra poskytovať krátkodobé služby pre návštevníkov kompletne očkovaných alebo s prekonaním ochorenia COVID-19 najviac pred 180 dňami. Táto základná podmienka ubytovania turistov neplatí pre detí vo veku do dvanástich rokov a dvoch mesiacov, tie sú považované za očkované.Hostia sa pred ubytovaním zároveň musia preukázať negatívnym RT-PCR alebo LAMP-testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom do 48 hodín, prípadne samotestom vykonaným priamo v ubytovacom zariadení. Výnimku z testovania majú deti do šiestich rokov veku.Ubytovacie prevádzky podľa nových podmienok museli obmedziť svoju kapacitu na 75 percent. Reštaurácie a bary v ubytovacích zariadeniach môžu byť otvorené len pre ubytovaných hostí, konzumovať jedlá a nápoje môžu výlučne posediačky, pri jednom stole môžu byť najviac štyri osoby, odstup medzi stolmi má byť dva metre.Ubytovaní návštevníci môžu využívať aj služby wellness, s maximálnou kapacitou 30 osôb alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov. Hotelové reštaurácie, bary a wellness môžu mať otvorené medzi 5:00 a 20:00.Lyžiarske strediská môžu fungovať už od 11. decembra, aj v závislosti od aktuálnych snehových podmienok.