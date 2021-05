Hovädzie mäso je zdravé, no jeme ho málo. Aké benefity má pre naše telo a ktoré si vybrať?

Surové, pečené aj varené

Mäso pre fitness aj športovcov

Aminokyseliny, vitamíny a minerály



minerály významné pre srdce a cievy, najmä železo na krvotvorbu a zinok dôležitý pre stav cievnych stien



selén, stopový prvok vplývajúci na stav vlasov a pokožky, ale rovnako aj na imunitu a detoxikáciu tela



horčík, minerál nevyhnutný pre správne fungovanie nervovej sústavy



vitamíny skupiny B, najmä vitamín B12 s vplyvom na nervový systém aj na tvorbu červených krviniek



vitamín E, ktorý má vplyv na pokožku, vlasy, sliznice aj spomalenie starnutia





Na kvalite aj chove záleží

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Hovädzie mäso nie je každodennou súčasťou jedálnička väčšiny z nás. Môžu za to cena, o niečo náročnejšia príprava a aj podmienky chovu týkajúce sa kvality mäsa, najmä pokiaľ ide o používanie antibiotík a hormónov. Určite ho ale netreba zatracovať.Hovädzie mäso môžete konzumovať v niekoľkých podobách. Milovníci steakov si ho môžu vychutnať v pečenom aj polo-surovom stave, ak máte radi tatarák, tak určite aj pre chuť surovej hovädziny. Vo vývare aj guláši môžete použiť mäso nakrájané na kocky a varené, lahodné je aj mleté mäso, ktoré je ideálne na prípravu burgerov.Rozmanitý spôsob prípravy hovädzieho mäsa je zárukou, že váš jedálniček nebude nikdy fádny, práve naopak. Z jednej suroviny viete spraviť viac jedál. Navyše, ideálnou prílohou je zelenina, napríklad dusená, ktorá je zdrojom vitamínov a minerálov.Nemyslite si však, že hovädzie mäso pre vás nemá žiadny pozitívny význam. Práve naopak, môže byť tiež zdrojom prospešných živín a stopových prvkov!Ak ide o základné živiny, hovädzie mäso je jedným z najlepších zdrojov bielkovín. Tie sú dôležité pre fyzickú výkonnosť, stavbu svalov a budovanie svalovej hmoty. To je aj dôvod, prečo je práve tento druh mäsa obľúbený a odporúčaný športovcom a ľuďom s namáhavejšou fyzickou prácou. 200 gramov mäsa pokryje celodennú potrebu bielkovín.Na druhú stranu, oproti mnohým iným druhom mäsa obsahuje to hovädzie oveľa menej tuku, najmä v závislosti od toho, akú časť hovädziny budete konzumovať.Chudé hovädzie mäso v stehne alebo sviečkovici má menej ako 10 gramov tuku na 100 gramov, pokiaľ ide o nasýtené mastné kyseliny, tých je ešte menej, obvykle 4 až 5 gramov. Naopak, zdravých omega-3 a omega-6 mastných kyselín je tu naozaj dosť. Konzumácia chudého hovädzieho mäsa nenabúra ani hladinu cholesterolu Okrem vynikajúceho pomeru bielkovín a tukov je hovädzie mäso výživné aj pokiaľ ide o stopové prvky dôležité pre zdravie, dokonca aj v rámci prevencie.K najdôležitejším látkam, ktoré obsahuje, patria:Spomínané využitie hovädzieho pre športovcov a u ľudí s vyššou fyzickou aktivitou vychádza aj z obsahu aminokyselín. Nájdete tu totiž všetky potrebné aminokyseliny pre organizmus, napríklad kolagén, elastín, taurín, karnitín, myozín, aktín a myoglobín.Ak má hovädzie mäso byť pochúťkou, ktorá prospeje vášmu telu a dodá mu všetky potrebné vitamíny, treba pri výbere zohľadniť aj jeho pôvod a kvalitu chovu.To najzdravšie a najlepšie je rozhodne 100 % bio mäso , ideálne domáceho pôvodu zo Slovenska. Hoci skratka "bio" je dnes na pultoch v obchodoch jednou z najviac používaných, pri hovädzom mäse ju treba brať obzvlášť na zreteľ. V praxi totiž znamená kvalitné krmivo pre dobytok bez antibiotík, rastových hormónov alebo GMO zložiek.Dôležité je aj jeho spracovanie. Správne chladenie, suché zrenie a mokré zrenie s vákuovým balením majú výrazný vplyv na zachovanie všetkých živín a chuti. Takto kvalitne pripravené mäso bude na tanieri pastvou pre oči a v tele úžitkom pre zdravie!Informačný servis