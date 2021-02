Hra o tróny, Stranger Things a Narcos: spoločenské hry inšpirované kultovými seriálmi

Vybojujete bitku o Železný trón, pustíte sa do objavovania paralelného sveta Upside Down alebo sa zúčastníte honu na Pabla Escobara?

FFG Hra o tróny: Kto sa stane vládcom Západozeme?

Kto usadne na Železný trón, o ktorý sa po smrti kráľa Roberta strhla neľútostná bitka? Zálusk si naňho robí hneď päť kráľov zo Siedmich kráľovstiev, vládcom celej Západozeme sa ale môže stať len jeden z nich! K víťazstvu budete potrebovať predovšetkým premyslenú taktiku – čaká vás totiž tajné plánovanie, vytváranie aliancií, spoločné zásobovanie a verbovanie aj nečakané nájazdy Divokých zo Severu. Dosková hra na motívy jedného z najobľúbenejších seriálov je určená pre 3 až 5 hráčov starších 14 rokov.

Hasbro Monopoly Stranger Things: Tak trochu iné Monopoly

Vyberte si figúrky ako vystrihnuté z 80. rokov alebo inšpirované postavami priamo z paralelného sveta Upside Down a pustite sa do hry. Pravidlá zostávajú rovnaké, mení sa len prostredie a pár detailov. Klasické karty nahrádzajú karty vysielačiek a blikajúcich svetiel, namiesto domov a hotelov sa na hracej ploche nachádzajú pevnosti a úkryty. Obchodujete s podnikmi a vozidlami, ktoré poznáte z mestečka Hawkins. Vyhráva ten, kto nezbankrotuje a vyhne sa uväzneniu vo svete Upside Down. Spoločenské hry spoľahlivo zabaví 6 hráčov vo veku od 14 rokov.

CMON Global Limited Narcos: Hon na Pabla Escobara

Vžite sa do kľúčových postáv kolumbijskej drogovej vojny a ovplyvnite priebeh honu na najslávnejšieho drogového dealera všetkých čias. Zatiaľ čo jeden z hráčov bude mať na starosti rozkvitajúcu ríšu Pabla Escobara, ostatní hráči budú hrať za rôzne frakcie a spolupracovať na dopadnutí obávaného narkobaróna. Ten sa môže ukrývať doslova kdekoľvek – možno dohliada na svoje laboratóriá v džungli, rozširuje svoj politický vplyv alebo spriada plány, ako získať ešte väčšie bohatstvo. Napínavá spoločenská hra pre 2 až 5 hráčov od 18 rokov vás istotne vtiahne do deja.

Ako vybrať spoločenskú hru?

Náš výber vás nezaujal? V tom prípade vám poradíme, podľa čoho sa orientovať pri výbere spoločenskej hry.

Koľko ľudí bude hru hrať najčastejšie? Zháňate hru pre seba a svoju drahú polovičku alebo pre partiu kamošov? Stolová hra pre dvoch hráčov má svoje špecifikácie, rovnako ako hra pre 2 až 6 hráčov. Ak je hra určená pre viac hráčov, vo dvojici si s ňou veľa zábavy neužijete.

Koľko času chcete hraním stráviť? Hľadáte spoločenskú hru, ktorá vás zabaví pri dlhých zimných večeroch, alebo skôr „rýchlovku“?

Široký výber spoločenských hier nájdete na Heureke. Stačí si zvoliť, či vám vyhovuje skôr dosková alebo kartová hra alebo dáte prednosť stolnému futbálku? Jednotlivé produkty si v kategóriách môžete filtrovať podľa parametrov, ako je vek a počet hráčov alebo dĺžka hry.

