Hráč Tottenhamu sa natočil, ako vdychuje rajský plyn, klub ho suspendoval a tréner mu prehovoril do duše

Hrať zatiaľ nebude

Anestetikum aj droga

15.8.2024 (SITA.sk) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur dočasne suspendoval svojho stredopoliara Yvesa Bissoumu, kým prešetrí video, na ktorom 27-ročný reprezentant Mali vdychuje oxid dusný známy aj ako rajský plyn.Bissouma počas ostatného víkendu sám nahral na sociálne siete zábery, na ktorých užíva plyn, ktorý podľa britského práva patrí medzi C-kategórie.Futbalista sa už medzičasom za svoje konanie ospravedlnil a prostredníctvom tlačového vyhlásenia uviedol, že šlo o chybu jeho úsudku.Africký defenzívny stredopoliar nateraz nesmie zasiahnuť do úvodného stretnutia "kohútov" v novej sezóne Premier League proti Leicesteru City."Je hráčom tohto klubu a má voči nemu zodpovednosť. Rovnako aj voči spoluhráčom, našim fanúšikom a každému napojenému na túto organizáciu. A on svoje povinnosti porušil," informoval kouč Ange Postecoglou "Nebude hrať v pondelok, potom bude potrebný nejaký čas na znovuvybudovanie dôvery medzi ním a mnou aj medzi ním a spoluhráčmi. Na tom musí pracovať, aby sa mohol vrátiť," dodal hlavný kormidelník.Oxid dusný sa v medicíne používa ako anestetikum či na potlačenie bolesti. Verejnosť ho však užíva aj ako drogu, aby sa cítila lepšie. Pričasté používanie tejto substancie môže spôsobiť poškodenie mozgu a nervovej sústavy.Tréner Postecoglu si myslí, že trest pre Bissoumu by mal slúžiť aj ako ponaučenie pre hráča, "aby pochopil, čo spravil a prečo to bolo zlé"."Urobil nesprávne rozhodnutie a klub mu chce pomôcť cez to všetko prejsť. Chceme mať istotu, že takéto zlé kroky v budúcnosti nebude opakovať," uzavrel.Yves Bissouma prišiel do Tottenhamu v roku 2022 z Brightonu, v uplynulej sezóne odohral 28 duelov.