Hráči Dánska v konflikte s DBU, SFZ: Zaručili nám, že zápas bude

Kodaň 3. septembra (TASR) - V tábore dánskej futbalovej reprezentácie panuje pred zápasmi so Slovenskom a Walesom veľké napätie. Podľa pondelňajších informácií miestnych médií sú dokonca oba najbližšie súboje Dánov v Trnave a Cardiffe v reálnom ohrození. Medzi hráčmi a Dánskou futbalovou úniou (DBU) sa totiž rozhorel svár o komerčných právach.Hovorca DBU pre dánsku tlačovú agentúru Ritzau uviedol, že ak sa nezrodí rýchla dohoda, osemfinalista MS 2018 v Rusku zápasy neodohrá. Dánsku v prípade neodohrania stredajšieho prípravného zápasu v Trnave, resp. nedeľňajšieho duelu Ligy národov v Cardiffe hrozí pokuta od Európskej futbalovej únie (UEFA) a dokonca možné vylúčenie z kvalifikácie EURO 2020, podotkla agentúra DPA.Hráčska únia a DBU sa nevedia dohodnúť v otázke komerčných práv hráčov a ich reklamných povinností mimo ihriska. Niektorí z hráčov sa nechali počuť, že ich povinnosti v DBU sú v konflikte s ich individuálnymi sponzorskými zmluvami. Ich platná predchádzajúca dohoda vypršala po konci svetového šampionátu v Rusku.Cez víkend zlyhali ďalšie rokovania medzi stranami. Podľa dánskych médií už DBU požiadala vedenie miestnej Superligy, aby urgentne uvoľnila pre potreby reprezentácie svojich hráčov. Ich menoslov má byť známy v pondelok večer. Reálne hrozí, že na Slovensko by neprišli tréner Aage Hareide a jeho asistent Jon Dahl Tomasson s pôvodne nominovaným 23-členným výberom, v ktorom figurujú aj Christian Eriksen či Kasper Schmeichel z anglickej Premier League.Pred rokom prišlo k podobnému konfliktu DBU so ženskou reprezentáciou ohľadom miezd hráčok a k zrušeniu naplánovaných zápasov.Aj Slovenský futbalový zväz (SFZ) už disponuje istými informáciami o situácii, pre TASR zareagovala tlačová hovorkyňa zväzu Monika Jurigová: