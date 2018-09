Hráči Lugana sa pobili na tréningu, nebolo to po prvý raz

Na archívnej snímke lotyšský brankár Elvis Merzlikins (vpravo). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Lugano 7. septembra (TASR) - V tábore hokejistov HC Lugano to poriadne vrie. Na tréningu piatkového súpera Banskej Bystrice v Lige majstrov sa v stredu pobili brankár Elvis Merzlikins a útočník Raffaele Sannitz.K incidentu prišlo pred Merzlikinsovou bránkou, lotyšský brankár okamžite po kontakte so Sannitzom začal svojho spoluhráča biť päsťami.povedal Merzlikinsov agent a bývalý hráč Hnat Domenichelli po tom, čo videl videozáznam. Počas tréningu sa obajazmierili, neskôr sa dokonca nad celou situáciu usmievali.Podľa portálu blick.ch však medzi hráčmi Lugana prišlo k šarvátkam aj vo vlaňajšej sezóne. Ostrému konfliktu musel čeliť aj tréner Greg Ireland, ktorý sa dostal do ostrej hádky s útočníkom Damienom Brunnerom. Ten mal v kabíne na trénera vytiahnuť aj hokejku a zhodiť ho na stôl.