Hráči Marseille zvíťazili na pôde Bordeaux po neuveriteľných 44 rokoch

Futbalistom tímu Olympique Marseille sa v piatok vo francúzskej Ligue 1 podarilo to, na čo čakali dlhých 44 rokov. Zverenci trénera Jorgeho Sampaoliho totiž v súboji 20. kola najvyššej francúzskej futbalovej súťaže zvíťazili na pôde klubu Girondins Bordeaux, čo sa im predtým naposledy podarilo ešte v októbri 1977.

Hosťom na plný bodový zisk stačil presný zásah Turka Cengiza Ündera z 37. minúty. Hráči Marseille mali počas väčšej časti duelu prevahu. Po piatku im v tabuľke Ligue 1 patrí 2. priečka s desaťbodovým mankom na vedúci Paríž Saint-Germain. Obaja súperi v piatkovom vzájomnom súboji nemali k dispozícii viacero hráčov, do ich kádrov zasiahol koronavírus, ktorý diagnostikovali futbalistom A-tímov.

8.1.2022 (Webnoviny.sk) -"Dosiahli sme zaslúžené víťazstvo. V prvom polčase sme boli jasne lepší, no niečo tomu chýbalo, aby sme to zúročili na vyšší náskok. Nestalo sa to v tejto sezóne prvýkrát. Musíme na tom ešte pracovať. Náš cieľ v tomto súboji bolo držať loptu častejšie na svojich kopačkách, využívali sme na to naše krídla. Pred prestávkou nám to šlo lepšie ako po nej," zhodnotil 61-ročný kouč Jorge Sampaoli po triumfe svojich zverencov, cituje ho denník L'Équipe na svojom webe.A čo hovorí argentínsky kormidelník na to, že hráč Marseille naplno bodovali v Bordeaux po viac ako štyroch dekádach?"Veľmi nás to teší, je to veľký úspech. Všade, kam ideme, ide o prestížny duel, každý sa proti nám chce vytiahnuť. Mám veľkú radosť za celý klub a mesto, že sme tento zápas vyhrali. A satisfakciou je, že sme na druhom mieste tabuľky," doplnil niekdajší kormidelník reprezentácií Čile či Argentíny, v Európe pôsobil na lavičke FC Sevilla.Futbalistom Bordeaux sa v tejto sezóne zatiaľ veľmi nedarí. Po piatku sú v 20-člennej tabuľke až na 17. mieste a len jeden bod nad pásmom zostupu.