Hráči Tipsport ligy sa nevedia zhodnúť, aké zmluvy chcú mať s klubmi

Na snímke Richard Lintner Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Kapitáni klubov hokejovej Tipsport Ligy sa streli v pondelok v Banskej Bystrici s vedením Pro-Hokeja, aby prediskutovali otázku hráčskych zmlúv. Podľa zákona o športe z roku 2015 majú byť športovci v kolektívnom športe zamestnancami klubov, ak svoju činnosť vykonávajú závisle. Niektoré kluby sa tomu prispôsobili, iné využili prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu uzatvárať dohody aj podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka až do 1. januára 2022.Národná rada SR bude na utorňajšej 51. schôdzi rozhodovať o novele Zákona o športe. Podľa návrhu novely dostanú kluby i športovci jednoznačnejšie pravidlá na uzatváranie zmlúv. Profesionálni športovci budú mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, či sa s klubmi dohodnú na zamestnaneckej zmluve o profesionálnom vykonávaní športu alebo uzavrú zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka. Športovci by tak nemuseli vystupovať len ako zamestnanci, mohli by byť aj samostatne zárobkovo činné osoby. Hokejisti hrajúci v Tipsport lige k tejto navrhovanej zmenu nemajú jednotný postoj.uviedol pre TASR po pondelňajšom stretnutí kapitán Banskej Bystrice Ivan Ďatelinka.V Slovane Bratislava sa rozhodli prispôsobiť už v súčasnosti zákonu o športe a s hráčmi uzavreli zamestnanecké zmluvy.uviedol pre TASR bratislavský kapitán Michal Sersen, pričom prezradil aj dôvody:Riaditeľ riadiaceho orgánu Tipsport ligy Pro-Hokeja Richard Lintner podporuje novelu zákona. Na pondelňajšom stretnutí uisťoval zástupcov z radov hokejistov, kapitánov klubov, že sa nemusia obávať, ak sa zo zákona vypustíšportovca: