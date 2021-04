Hráči Valencie odišli počas zápasu La Ligy z ihriska, ich spoluhráč si mal vypočuť rasistické slová

Arbitri rasistické slová nepočuli

Tréner verí svojmu hráčovi

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nedeľňajší zápas 29. kola španielskej La Ligy medzi futbalistami Cádizu a Valencie (2:1) museli v prvom polčase nečakane prerušiť pre rasistický škandál. Hosťujúci stopér Mouctar Diakhaby si údajne od domáceho Juana Calu vypočul rasistickú urážku.Po dlhšej diskusii medzi hráčmi a rozhodcom a následnej žltej karte pre Diakhabyho sa hráči Valencie dokonca rozhodli odísť z ihriska.O pár minút neskôr sa však vrátili a zápas pokračoval ďalej od 29. min po tom, ako hráči Cádizu vhodili loptu do hry a prihrali ju súperom.Diakhaby nechcel hrať a nechal sa vystriedať Hugom Guillamónom. Poprosil však spoluhráčov, aby sa vrátili na trávnik a zápas dohrali.Hlavný rozhodca David Medié Jiménez v zápise o stretnutí poznačil Diakhabyho tvrdenie, podľa ktorého mu Cala nadával do "černochov". Podľa zápisu rasistické slová nepočul ani jeden z rozhodcov prítomných na zápase."Dnešok predstavuje smutný deň pre náš šport. Nestratili sme iba zápas, ale aj rešpekt a ducha futbalu a športu," uviedol prostredníctvom oficiálnych kanálov klub z Valencie.Tréner Cádizu Álvaro Cervera poznamenal, že mu Cala povedal, že nikoho neurážal a svojmu zverencovi dôveruje."Povedal mi, že nikdy neurážal iného hráča. Keď takéto incidenty nastanú, musíme ich odsúdiť, ale verím tomu, čo povedal môj hráč," vyhlásil 55-ročný kouč.Vedenie najvyššej španielskej súťaže sa zatiaľ k incidentu nevyjadrilo, no kapitán Valencie José Luis Gayá sa domnieva, že Diakhaby by pravdepodobne takto nereagoval, keby mu niekto niečo nepovedal."Bola to veľmi škaredá urážka. Nepoviem však, čo presne to bolo," skonštatoval ľavý obranca "netopierov" i španielskej reprezentácie.