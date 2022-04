Hráčov Barcelony po ďalšom domácom krachu vybučali, Xavi: Ťažká situácia

Už tretiu domácu prehru za sebou utrpeli futbalisti FC Barcelona. V nedeľňajšej dohrávke 21. kola španielskej La Ligy podľahli Rayu Vallecano 0:1. Po konečnom hvizde rozhodcu fanúšikovia katalánskeho tímu vybučali svojich hráčov pri odchode do šatní, čím vyjadrili nespokojnosť s výkonmi a výsledkami.





Barcelona prehrala tretí domáci zápas za sebou iba druhýkrát vo svojej histórii, predtým sa jej to prihodilo na prelome sezón 1997/1998 - 1998/1999. Pred stretnutím s Vallecanom podľahla v lige rovnakým výsledkom Cadizu, predtým vo štvrťfinálovej odvete Európskej ligy prehrala na Camp Nou 2:3 s Eintrachtom Frankfurt a v súťaži skončila. "Domáce prostredie je pre nás v týchto dňoch zakliate. Vôbec sa nám na našom štadióne nedarí. Rýchlo inkasujeme a potom sa nám proti zhusteným obranám súpera ťažko presadzuje. Chýba nám dynamika, priamočiarosť, moment prekvapenia. Verím, že sa nám to čoskoro podarí zlomiť. Potrebujeme sa chytiť nejakým dobrým výsledkom," citovala AP kapitána Barcelony Sergia Busquetsa. Barcelona mala 71-percentné držanie lopty, súpera prestrieľala 18:3, no nebolo jej to nič platné.O jediný gól duelu sa postaral už v 7. minúte stredopoliar Alvaro Garcia. Katalánci strácajú z druhého miesta na vedúci Real Madrid 15 bodov, pričom do konca zostáva len päť kôl, s madridským mužstvom majú lepšie vzájomné zápasy. Real potrebuje na zisk titul už len jeden bod, spečatiť ho môže v sobotu doma proti Espanyolu. Barcelona sa v závere sezóny naplno sústredí na udržanie pozície garantujúcej miestenku v budúcom ročníku Ligy majstrov. Na druhé až štvrté miesto si však robia zálusk aj FC Sevilla, Atletico Madrid, pričom v hre sú stále Betis Sevilla a Real Sociedad San Sebastian. "Ocitli sme sa v zložitej situácii, môžeme si však za to iba my sami. Zatiaľ sme druhí, ale musíme si udržať koncentráciu až do konca súťaže. V každom zápase musíme ísť na sto percent, lebo súperi po našich zaváhaniach vycítili šancu. Čaká nás ešte ťažký záver ligy," myslí si kouč "Barcy" Xavi Hernandez.Rayo Vallecano zdolalo Barcelonu aj v októbri minulého roka, jeho domáci triumf vtedy zariadil kolumbijský útočník Radamel Falcao. Čerstvý skalp favorita je pre madridský klub o to sladší, že sa vďaka nemu priblížil k záchrane v najvyššej súťaži. Od pásma zostupu ho delí desaťbodová priepasť. "Išli sme do Barcelony s malou dušičkou. Vedeli sme, že súper bude hladný po úspechu, keďže predtým doma dvakrát prehral. Pomohol nám rýchly gól a hoci do nás v ďalšom priebehu búšili, vzadu sme ukážkovo držali pohromade. Po tomto víťazstve máme azda záchranu v suchu," vyjadril sa pre španielske médiá tréner hostí Andoni Iraola.