Hráčska asociácia odobrila dočasnú zmenu formátu sezóny, reštart NHL je aj tak v nedohľadne

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti zámorskej NHL združení v hráčskej asociácii NHLPA súhlasia s navrhovaným formátom ligy, ak sa súťaž podarí obnoviť po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu. NHL nútene pauzuje už od 12. marca a zatiaľ nie je isté, kedy a či vôbec bude pokračovať.Známe je však to, že hráči súhlasia s tým, aby sa namiesto šestnástich tímov predstavilo vo vyraďovacej časti až 24 klubov.Priamy postupom do 2. kola play-off získajú štyri najlepšie kluby z oboch konferencií, ďalších osem účastníkov oboch častí súťaže sa stretne v akomsi predkole hranom na tri víťazstvá.Od druhého kola by sa hralo klasicky, teda na štyri víťazné súboje. Do druhej časti sa teda kvalifikujú Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia, St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas.Schválenie návrhu automaticky neznamená súhlas s reštartom sezóny, rokovania o rôznych ďalších podmienkach totiž pokračujú ďalej.Ide o rôzne protokoly týkajúce sa bezpečnosti či zdravia, ale aj výberu miest, kde sa súboje uskutočnia. Zmenu formátu sezóny ešte musí ratifikovať Rada guvernérov NHL.V takom prípade sa automaticky skončí sezóna pre tímy, ktoré sú v konferenčných tabuľkách horšie ako na 12. priečke.Všetky zainteresovné strany sa zhodli, že ani v prípade uvedeného modelu nejde o ideálny scenár, no taký vlastne ani neexistuje. Záujmom všetkých je, aby sa sezónu podarilo dohrať, ak to okolnosti dovolia.