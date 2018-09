Hráčska asociácia podpísala nové spolupráce, cenu získal Radivojevič

Na snímke hokejisti Branko Radivojevič a Jozef Stümpel počas tlačovej konferencie hokejových asociácií Slovenska (SIHPA), Česka (CAIHP) a Maďarska (JESZ) 5. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenská, česká a maďarská hráčska asociácia (SIHPA, CAIHP a JESZ) v stredu v Bratislave podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Tá bude spočívať v pomoci pri zastupovaní hokejistov v jednotlivých krajinách, ochrane ich práv a vo výmene skúseností a spôsoboch práce. Zároveň sa dohodli, že hráčov v Tipsport Lige, či už z maďarských alebo slovenských klubov, bude reprezentovať iba SIHPA.V Bratislave ju slávnostne podpísali prezident Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja Oliver Pravda, prezident Asociácie českých hokejistov Libor Zbořil a šéf Maďarskej hráčskej asociácie Attila Pavuk.K myšlienke spolupráce jednotlivých asociácií naprieč hranicami prišlo po tom, čo sa do slovenskej najvyššej súťaže Tipsport Ligy pripojili pred sezónou 2018/2019 dva maďarské kluby - MAC Budapešť a DVTK Jegesmedvék Miškovec. Po prvých rokovaniach medzi SIHPA a JESZ vznikla aj spolupráca s CAIHP.povedal ambasádor SIHPA Dušan Pašek.Hlavné princípy Memoranda zhrnul Pravda do troch bodov.uviedol.Medzinárodná spolupráca by sa nemala skončiť iba pri troch asociáciách, ale chcú ju rozšíriť na všetky popredné európske ligy.predstavil ciele do budúcnosti Libor Zbořil.Na stredajšej tlačovej konferencii predstavili aj držiteľa Ceny SIHPA pre najužitočnejšieho hráča Tipsport Ligy 2017/2018 podľa hlasovania hráčov. Do svojich rúk ju prevzal kapitán Dukly Trenčín a bývalý reprezentant SR Branko Radivojevič. V uplynulom ročníku nazbieral v 62 dueloch TL rovnaký počet bodov (24+38) a Duklu priviedol až do finále play off. Premiérovým víťazom bol v ročníku 2016/2017 Tomáš Surový z Banskej Bystrice.