Hrad Devín bude miestom jedenásteho koncertu Tribute to Freedom

Hrad Devín, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) – Tribute To Freedom – Pocta slobode je názov koncertu, ktorý sa v piatok 16. augusta uskutoční na hrade Devín. V poradí jedenásty ročník podujatia na tomto pamätnom mieste uvedie koncerty Tomáš Klusa, Simy Martausovej, Vlastu Redla, Ľudovej hudby Ekonóm a Rozkazovačov z Očovej. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Vachová.V súčasnosti najpopulárnejší český pesničkár Tomáš Klus (1986) je na scéne od roku 2007, rok nato vydal debutový album Cesta do záhu(d)by. V ankete Český slávik za rok 2012 získal prvé miesto. Zo septembra 2018 je jeho šiesty štúdiový album Spolu. Speváčka a skladateľka Sima Martausová (1988) v júni 2013 vydala debutový album Dobrý deň, to som ja. Za roky 2017 a 2018 získala cenu ZAI ako najlepšia speváčka. V januári 2019 vydala nový štúdiový album Len tak sa stíšim.Spevák a multiinštrumentalista Vlasta Redl (1959) je na scéne od začiatku 80. rokov, v roku 1986 vyhral Portu ako autor so skladbou Letiště, v roku 1990 vydal prvý album Na výletě. V roku 1996 si zostavil formáciu, ktorá dostala názov Skupina, která se jmenuje každý den jinak. Známe sú jeho albumy Dopisy z květin, Barvy domova či Koncert, ktorý sa nekonal. Ľudová hudba Ekonóm ako súčasť rovnomenného folklórneho súboru patrí medzi popredné folklórne telesá na Slovensku, podobne aj Rozkazovači z Očovej.Hrad Devín patrí medzi najimpozantnejšie historické miesta strednej Európy. Táto mohutná dominanta je nielen symbolom základov slovenskej histórie, ale svojím významom siaha až do celoeurópskych súvislostí. Už v dávnoveku tu sídlili Kelti, po nich prišli Rimania a od 8. storočia sa Devín stal jedným z najvýznamnejších slovanských hradov. Po skončení 2. svetovej vojny sa priamo pod ním tiahla železná opona. Devín je v tejto oblasti symbolom pre celú krajinu a postupne sa stáva pamätným miestom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenska.Prvý koncert Pocta slobode sa uskutočnil v auguste 2009 pri príležitosti 20. výročia pádu Železnej opony. Hviezdami predchádzajúcich ročníkov boli popri slovenských a českých umelcoch aj Jon Anderson, spevák známej artrockovej skupiny Yes, speváčka Sinead O'Connor, Eric Burdon & The Animals či Electric Light Orchestra.