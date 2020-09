Hrad Devín navštívia denne stovky ľudí, je najpopulárnejším múzeom v správe Bratislavy

Návštevnosť galérie klesla

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hrad Devín navštívi približne 500 ľudí denne, čo z neho robí najpopulárnejšie mestské múzeum v Bratislave. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová "Návštevníci transparentného webu opendata nájdu na stránke aj graficky spracované dáta z mestských kultúrnych inštitúcií," uviedla hovorkyňa a dodala, že Devín je suverénne najpopulárnejšou pamiatkou v správe hlavného mesta."Súhrnne si lístky do mestských múzeí kúpi ročne približne štvrť milióna návštevníkov," doplnila Rajčanová.Návštevnosť mestských múzeí podľa údajov magistrátu medziročne mierne stúpa, najpopulárnejšie sú výstavy súvisiace s históriou Bratislavy a Slovenska."Naopak, návštevnosť Galérie mesta Bratislavy klesla. Galéria zorganizuje v priemere 24 výstav do roka a ukazuje sa, že dĺžka trvania výstavy a počet návštevníkov nemajú výrazný súvis," vysvetlil magistrát, ktorý zbiera aj dáta z ďalších sezón a bude ich aktualizovať a sprístupňovať na webovom portáli opendata.„Zo všetkých mestských múzeí majú najväčší počet návštevníkov Múzeum dejín mesta, Múzeum zbraní, Múzeum historických hodín a Národná kultúrna pamiatka Devín. V roku 2018 Hrad Devín privítal viac ako 200-tisíc návštevníkov,“ podotkol primátor Bratislavy Matúš Vallo Návštevníci webu sa z grafov dozvedia aj to, že najpopulárnejšou inscenáciou v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava bola vlani Perníková dáma, rok predtým najviac ľudí zaujali Tri prasiatka. Jedno predstavenie sledujú v priemere tri stovky divákov.Údaje zachytávajú tiež vývoj v mestských knižniciach."Aj v dnešnej digitálnej dobe stúpa počet registrovaných čitateľov z viac ako 7-tisíc v roku 2014 na takmer 8-tisíc v roku 2018. Počet registrovaných detí stúpa rapídnejšie ako počet registrovaných dospelých,"Transparentný portál opendata.bratislava.sk spustil magistrát hlavného mesta koncom roka 2019.Návštevníci na ňom dnes nájdu vyše 9-tisíc dátových setov z oblastí ako hospodárenie mesta, doprava, ekonomika, infraštruktúra či kultúra.„V najbližšom čase na portáli pribudnú nové zaujímavé dáta o hustote obyvateľov na novej GIS platforme. Návštevníci tu o pár týždňov nájdu aj v mape vizualizované dáta o bývaní, priestupkoch zaznamenaných mestskými policajtmi alebo si budú môcť pozrieť, kadiaľ sa najčastejšie pohybujeme na Slovnaftbajkoch,“ uzavrel riaditeľ IT sekcie bratislavského magistrátu Lukáš Sojka.