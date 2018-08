Hrad Divín opravuje tohto roku 20 nezamestnaných

Hrad Divín Foto: Peter Škorňa Foto: Peter Škorňa

Divín 24. augusta (TASR) – Celkovo 20 nezamestnaných vykonáva počas tohtoročnej sezóny obnovu a záchranné práce na Divínskom hrade nad obcou Divín v okrese Lučenec. Umožnila to finančná podpora vo výške 25.000 eur od Ministerstva kultúry SR prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom.Podľa starostu Divína Jána Kozu sú práce naplánované od 1. júna do 30. novembra. Okrem bežnej údržby hradného areálu a jeho čistenia od náletovej zelene sa uskutočnia aj rekonštrukčné zásahy“ ozrejmil starosta.Začiatky hradu Divín sa datujú na prelom 13. a 14. storočia. Postavený bol na ochranu dôležitej cesty do stredoslovenskej banskej oblasti. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1329. Počas svojej existencie patril viacerým šľachtickým rodom, napríklad Lossonczyovcom, Balassovcom či Zichyovcom. V roku 1575 ho dobyli Turci, ktorí ho mali v držbe do roku 1593.Osudným sa mu napokon stali násilné výčiny jedného z jeho majiteľov – zemepána Imricha Balassu. V roku 1679 dobyli hrad cisárske vojská a po zlých skúsenostiach s činmi jeho majiteľa ho vyhodili do povetria. Od tohto obdobia je v ruinách. Prvé konzervačné práce na hradných objektoch boli realizované v 80. rokoch 20. storočia, intenzívnejšie záchranné práce prebiehajú v posledných rokoch.