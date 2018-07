Hrad Krásna Hôrka by mohol byť sprístupnený do troch rokov

Hrad Krásna Hôrka nad obcou Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava je od 10. marca 2012, kedy vyhorel, pre rekonštrukčné práce zatvorený. Krásnohorské Podhradie, 26. októbra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta Hrad Krásna Hôrka nad obcou Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava je od 10. marca 2012, kedy vyhorel, pre rekonštrukčné práce zatvorený. Krásnohorské Podhradie, 26. októbra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta

Krásnohorské Podhradie 2. júla (TASR) – Do troch rokov by hrad Krásna Hôrka v Rožňavskom okrese mohol byť zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Uviedla to ministerka kultúry Ľubica Laššáková počas pondelkovej návštevy Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Betliar i samotnej Krásnej Hôrky."Z hradu mám rôznorodé pocity. V tých časoch, keď som tu sprevádzala ako študentka, tak to bol hrad, ktorý si pamätáme. Bol krásny, boli tu úžasné historické artefakty. Teraz sú steny prázdne, niekde vidieť stopy požiaru, aj keď treba povedať, že sa naozaj urobil kus práce," podotkla Laššáková s tým, že hrad je jednou z jej pracovných priorít.Dodala, že doterajšia rekonštrukcia Krásnej Hôrky štát nestála nič, pretože všetky záležitosti sa financovali z poistky. "Pokiaľ to bude potrebné, štát potrebné prostriedky vyčlení," prisľúbila ministerka.Rekonštrukčné práce podľa nej trochu komplikuje a zdržiava situácia s predchádzajúcimi projektantmi. SNM totiž vlani odstúpilo od zmluvy o vypracovaní architektonickej štúdie revitalizácie hradu, nakoľko podľa jeho predstaviteľov nenaplnila ich očakávania. Inštitúcia zároveň zriadila vlastné samostatné projekčné oddelenie, ktoré sa zaoberá prioritne Krásnou Hôrkou."Má už svoje prvé úspechy. Vieme hovoriť o tom, ako chceme, aby vyzerala Krásna Hôrka o pár rokov. V súčasnosti sme vyhlásili verejné obstarávanie na EIA, ktorá by mala byť hotová približne do februára budúceho roka, ak všetko pôjde bez problémov. To bude taký náš odrazový mostík, od ktorého budeme pokračovať v ďalších fázach," konštatoval na margo obnovy hradu riaditeľ SNM Branislav Panis.