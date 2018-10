Hrad Lednica počas turistickej sezóny navštívilo asi 6000 ľudí

Ukončenie turistickej sezóny na hrade Lednica v okrese Púchov v nedeľu 7. októbra 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Lednica 7. októbra (TASR) - Na hrade Lednica nad rovnomennou obcou v okrese Púchov ukončili tento víkend turistickú sezónu. Na zrúcaninu hradu v Bielych Karpatoch si tento rok našlo cestu možno 6000 ľudí.povedal pre TASR sprievodca na hrade Ľuboš Červený.Hrad počas turistickej sezóny podľa neho žije i viacerými podujatiami.spresnil.Prispieť na obnovu hradu môžu i turisti, a to finančným príspevkom na účet združenia, zaplatením dobrovoľného vstupného alebo zakúpením suveníru. Medzi návštevníkmi sú však i takí, ktorí by sa radi na prácach na obnove priamo aj podieľali. "Môžu prísť na hrad na brigády, ktoré organizujeme párkrát do roka, kde ich i zaškolíme," priblížil sprievodca.Hrad Lednica podľa neho postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia ako pohraničný strážny hrad, plnil veľmi dôležitú funkciu a strážil cestu, ktorá viedla cez údolie do českého kráľovstva.dodal.