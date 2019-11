Hraj o premiéru pre dvoch na STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA v Londýne Foto: Cinema City Hraj o premiéru pre dvoch na STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA v Londýne Foto: Cinema City

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (OTS) - Zbystrite pozornosť, jeden z vás sa môže zúčastniť so sparing partnerom na gala premiére filmu priamo v Londýne.Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znova spoja sily, aby vzali divákov na epickú výpravu do praďalekej galaxie. Predpredaj lístkov na premiéru je už spustený a jeden šťastlivec si bude môcť ísť pozrieť vďaka Cinema City film Star Wars: Vzostup Skywalkera priamo na gala premiéru v kine Leicester Square v Londýne.Mechanika je úplne jednoduchá, kúpite si lístok, buď v kine Cinema City alebo online na www.cinemacity.sk . Registrujete číslo svojej vstupenky do 5. decembra na stránke www.starwarsvlondyne.cinemacity.sk a 15.decembra sa dozvieš, či si vyhral zájazd pre dve osoby na londýnsku premiéru Star Wars, kde bude celý produkčný a herecký tím. Ak náhodou nevyhráš, nezúfaj, o tom ako dopadne veľkolepý záver Ságy Skywalkerov sa dozvieš v kinách Cinema City od 19. decembra v kinách Cinema City. Film si môžeš vychutnať aj v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN Cinema City Aupark.