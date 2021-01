Hranice medzi členskými štátmi Európskej únie by sa zatvárať nemali, cestovaniu však hrozí stopka

Testovanie a izolácia

Certifikáty o očkovaní zatiaľ nebudú

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri Európskej únie (EÚ) sa zhodli, že hranice medzi členskými štátmi by mali zostať otvorené, zároveň však na štvrtkovom videosamite skúmali možnosti ďalších opatrení na brzdenie šírenia variantov koronavírusu . „Je veľmi dôležité necestovať, ale nedá sa to ihneď právne vynútiť," povedal holandský premiér Mark Rutte Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová trvala na dôležitosti ponechania otvorených hraníc, aby sa zabezpečilo, že tovary sa budú naďalej bezproblémovo pohybovať, ale uviedla, že zároveň treba uplatniť opatrenia, ktoré „nás všetkých udržia v bezpečí".Leyenová dodala, že lídri diskutovali o návrhu na zavedenie nových cezhraničných „tmavočervených zón", v ktorých je počet infekcií veľmi vysoký a kde by sa malo odporúčať zastavenie všetkého cestovania, ktoré nie je nevyhnutné.Od ľudí cestujúcich z týchto oblastí by sa malo vyžadovať testovanie pred odchodom a izolácia po príchode do inej lokality. Leyenová uviedla, že EK dá členským štátom presné odporúčania v najbližších dňoch.EK pred videosamitom vyzvala členské krajiny, aby zrýchlili tempo vakcinácie s cieľom zabezpečiť, že aspoň 80 percent ľudí vo veku nad 80 rokov bude zaočkovaných do marca a 70 percent dospelej populácie do konca leta. Vo štvrtok členovia EÚ jednomyseľne schválili spoločný rámec pre používanie rýchlych antigénových testov a pre vzájomné uznávanie výsledkov PCR testov.Lídri diskutovali aj o návrhu Grécka na vydávanie certifikátov o zaočkovaní, aby sa uľahčilo cestovanie. Avšak vzhľadom na nejasnosť, či ľudia aj po zaočkovaní nemôžu byť nákazliví, a za situácie, keď iba zlomok populácie EÚ je už zaočkovaný, sa zhodli, že je príliš skoro rozhodnúť, či by sa mali certifikáty o zaočkovaní považovať za doklady oprávňujúce na cestovanie.