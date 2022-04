Hranice Slovenska doteraz prekročilo takmer 300-tisíc ľudí z Ukrajiny, fungovať už začal aj nový systém

Utečeneckú krízu riadia od prvého dňa

Poskytujú už aj dočasné ubytovanie

Dobrovoľníkov treba stále

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku utečeneckej krízy k dnešnému dňu 1. apríla prekročilo slovenské hranice 294 262 ľudí. Po prvých dvoch týždňoch funguje na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a vo veľkokapacitnom centre (VKC) Michalovce nový systém, ktorý prispieva k efektívnejšiemu vybaveniu procesu prijímania utečencov. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR (MV SR). Rezort pripomenul, že 18. marca tohto roka podpísal rámcovú dohodu na komplexný manažment procesu evidencie, transportu, a starostlivosti o utečencov so spoločnosťou Dustream production.„Ministerstvo vnútra SR od prvého dňa riadi utečeneckú krízu. Služby firmy Dustream production spadajú pod koordináciu a velenie Hasičského a záchranného zboru , v súčinnosti so všetkými štátnymi zložkami, v kooperácii s neziskovými a mimovládnymi organizáciami,“ vysvetlil prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek V hotspote Michalovce spolu s ďalšími zložkami spoločnosť vytvorila zázemie pre stravovanie, základnú hygienickú infraštruktúru, postavila stany, v ktorých sa poskytujú jednotlivé služby a zabezpečila komplexnú koordináciu dobrovoľníkov. VKC Michalovce aktuálne poskytuje aj dočasné ubytovanie, a to s kapacitou približne 250 osôb.„Naším zámerom je pomôcť v tejto náročnej situácii ľuďom, ktorí zúfalo utekajú pred vojnovým konfliktom. Za uplynulé dva týždne, od kedy spoločnosť Dustream production pomáha s komplexným manažmentom, sme prijali vo VKC Michalovce celkovo 9 084 utečencov, ktorí mohli využiť služby, ponúkané v tomto hotspote,“ povedal Pavol Sukup, konatel spolocnosti Dustream production.Od začiatku fungovania hotspotu v Michalovciach, teda od 14. marca tohto roka, pôsobilo v areáli 1 056 dobrovoľníkov (opakujúci sa), z toho bolo 576 unikátnych. Dobrovoľníci sú však podľa rezortu vnútra potrební aj naďalej. Preto v týchto dňoch začala fungovať webstránka, cez ktorú sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí by chceli pomôcť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.