Hranice Slovenska nelegálne prekročilo 12 cudzincov, úradné vyhostenie neobišlo žiadneho z nich

Vyhostili aj Bielorusa s Gruzíncom

Kamery zachytili aj dieťa bez sprievodu

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Štyroch mladých cudzincov z Afganistanu, ktorí nemali žiadne doklady, objavili policajti pri kontrole vozidla s nemeckými značkami neďaleko hraničného priechodu Rusovce-Rajka. Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová , cudzinci vo veku 17 až 30 rokov sa plánovali nelegálne dostať až do Nemecka. Svoju cestu začali v Srbsku a pokračovali cez Maďarsko.Vodič mal sľúbenú šesťtisícovú odmenu za ich prevoz do cieľovej destinácie. Prípad si prevzali policajti z Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Ako uviedla Bárdyová, ak sa potvrdí spáchanie trestného činu prevádzačstva, páchateľovi hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.Vyšetrovateľ naďalej vykonáva potrebné procesné úkony. Kým padne rozhodnutie, čo bude ďalej s cudzincami, zotrvajú na útvare policajného zaistenia pre cudzincov.Rušno mali aj na hraniciach s Ukrajinou. Policajti Oddelenia hraničnej kontroly tu zadržali jedného Bielorusa a Gruzínca. Keďže hranicu prekročili nelegálne a nemali žiadne povolenie na pobyt, boli administratívne vyhostení a dostali trojročný zákaz vstupu do členských štátov EÚ.Medzi obcami Baškovce a Horňa v okrese Sobrance zase zadržali päť osôb z Afganistanu a štyroch z Bangladéša bez cestovných dokladov. Ako informovala polícia, pri lustrácii v informačných systémoch vyšlo najavo, že jeden z Bangladéšanov bol pred rokom z územia SR administratívne vyhostený so zákazom vstupu na dobu troch rokov.Poverený príslušník podal podnet na jeho vzatie do väzby. Ostatní členovia skupiny boli administratívne vyhostení a dostali trojročný zákaz vstupu. Zatiaľ ich eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Sečovciach.V ten istý deň kamery zaznamenali pohyb ďalšieho Bangladéšana. Išlo o maloletú osobu bez sprievodu. Chlapca si prebrali pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Maloletého po absolvovaní testovania na COVID-19 umiestnili v centre pre deti a mládež. Všetci cudzinci sa podrobili trestu na COVID-19 s negatívnymi výsledkami.