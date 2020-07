Hraničná polícia objavila v húštine viacerých cudzincov, Ukrajinec sa údajne len stratil pri zbere húb

Omyl pri zbere húb

Kazach dostal zákaz na päť rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Trojicu cudzincov zadržali v ostatných dňoch príslušníci hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec pri nepovolenom prekročení slovenských hraníc. Išlo o dvoch Ukrajincov a štátneho príslušníka Kazachstanu. Agentúru SITA o tom informovala Agnesa Kopernická z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach.Vo štvrtok 23. júla v nočných hodinách v lesnom poraste v katastrálnom území obce Ubľa v okrese Snina kontrolovali a následne za účelom zistenia totožnosti predviedli sobraneckí policajti štátneho príslušníka Ukrajiny.„Lustráciou v informačných systémoch ministerstva vnútra bolo zistené, že cudzinec bol v roku 2019 z územia SR administratívne vyhostený s určením zákazu vstupu na dobu troch rokov. Svojím konaním sa tak dopustil marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ informovala Kopernická.Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Humennom ho následne uznal vinným z uvedeného prečinu a uložil mu trest vyhostenia z územia Slovenska na dobu troch rokov. „Výkon trestu vyhostenia bol zabezpečený dňa 27. júla v popoludňajších hodinách,“ dodala.Hraniční policajti z Maťovských Vojkoviec zasahovali v sobotu 25. júla v blízkosti vonkajšej hranice v katastrálnom území obce Ruská v okrese Michalovce, kde kamery nasnímali štátneho príslušníka Ukrajiny bez cestovného dokladu krátko po jeho neoprávnenom prekročení hranice z Ukrajiny na Slovensko.Muža následne predviedli na oddelenie, kde uviedol, že sa na Slovensko dostal omylom počas zbierania húb. „V pondelok 27. júla sa podrobil testu na ochorenie COVID-19 a nachádza sa v miestnosti pre dočasne predvedených a zaistených cudzincov,“ informovala Kopernická.V nedeľu 26. júla kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly z Uble na hraničnom priechode na výstupe zo Slovenska štátneho príslušníka Kazachstanu bez cestovného dokladu.„Cudzinec sa na našom území zdržiaval neoprávnene bez povolenia príslušných orgánov. V súlade so zákonom o pobyte cudzincov bol zaistený za účelom administratívneho vyhostenia s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov na dobu piatich rokov,“ uviedla hovorkyňa.Dodala, že na základe rozhodnutia regionálneho hygienika ministerstva vnútra ho policajti eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, kde bol umiestnený do karanténnej miestnosti.