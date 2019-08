Hriadky sa po vojne otriasli, ľudia si pri opravách modernizovali domy

Na snímke pamätná tabuľa pred budovou obecného úradu 28. júna 2019 v obci Hriadky v okrese Trebišov, ktorá pripomína oslobodenie obce sovietskou armádou počas 2. svetovej vojny z 1. decembra 1944, aj padlých vojakov. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Na snímke dedinská zvonica a v pozadí most cez potok Trnávka v Hriadkach 28. júna 2019. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Na snímke Michal Bajus, obyvateľ obce Hriadky v okrese Trebišov. V čas oslobodenia obce dňa 1. decembra 1944 oslavoval 11. narodeniny. Hriadky, 16. augusta 2019. Foto: TASR/Diana Semanová Foto: TASR/Diana Semanová

Pohľad na domy v obci Hriadky, okres Trebišov, ktoré zničila nemecká armáda. Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica

Hriadky 16. augusta (TASR) – Presne na 11. narodeniny Michala Bajusa oslobodila sovietska armáda obec Hriadky v okrese Trebišov. Ako pre TASR povedal dnes už 85-ročný obyvateľ tejto dediny, 1. decembra 1944 na jej územie dorazila frontová línia a miestni zažili „obrovské peklo“. Túto udalosť z čias druhej svetovej vojny pripomína aj pamätná tabuľa pred obecným úradom.Nemeckí vojaci počas postupovania tých ruských v diaľke spozorovali, ako sa snažia prekonať rieku Ondava tým, že začali stavať pontónový most.pripomenul, že aj napriek tomu sa im napokon podarilo postupovať aj s takzvanými kaťušami.Keďže nemecké vojská chceli zastaviť alebo aspoň spomaliť tie ruské, ktoré im už boli v pätách, cestu za sebou ničili.povedal s tým, že ako ďalší zničili most pred vstupom do obce, ponad rieku Trnávka a napokon most v centre dediny.zaspomínal pamätník Bajus.Podľa jeho slov chceli nemecká vojská zlikvidovať aj strategickú križovatku, do jej rohov umiestnili ekrazit a hlavnú cestu zamínovali až po druhý koniec dediny.priblížil s tým, že uvedený úsek sa nepodarilo odpáliť a tieto udalosti sa stali 1. decembra 1944 v čase približne od 8.30 do 13.00 h. Míny ukryté v okolitých lesoch si však vyžiadali obete aj po vojne.Hlavné veliteľstvo Rusov malo byť v Hriadkach v dome Laďa Buzinkaja.objasnil s tým, že vojaci boli premrznutí a ich stravovanie nebolo dostatočné, celkovo boli horšie zásobovaní než nemeckí vojaci. Podľa neho nebolo nič výnimočné, ak si z chlieva vzali kravu.povedal. Keď boli nemeckí vojaci vyčerpaní a na ústupe, tiež prišli do maštale.spresnil.Napriek tomu, že sa v obci stretli nepriateľské vojská, ktoré spustošili dedinu, povedal, že obyvatelia Hriadok im pomáhali - „ako ľuďom“.Keďže si boje vyžiadali aj poškodenie mlynov v obci vrátane jedného, ktorý považovali na tú dobu za moderný, domáci si museli mlieť obilie a robiť múku na kamenných mlynoch. Obec sa však z bojov pozviechala, zničené domy aj mosty opravili. Tie, ktoré boli priamo v dedine, začali stavať nanovo v rokoch 1946 až 1947, najprv ich robili drevené.povedal s tým, že to nebolo jednoduché a v domoch mohli mať len 15-wattové žiarovky a žiadne zásuvky.uzavrel Bajus.