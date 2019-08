Hrivík bude pôsobiť vo Švédsku, podpísal zmluvu s Leksandom

Na archívnej snímke Marek Hrivík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leksand 16. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík bude pôsobiť v najvyššej švédskej súťaži. Na zmluve pre sezónu 2019/2020 sa dohodol s klubom Leksands IF. Ten informoval o angažovaní 27-ročného útočníka na oficiálnej stránke.Rodák z Čadce sa pred sezónou 2018/2019 vrátil do Európy po 9-ročnom pôsobení v zámorských súťažiach. Upísal sa klubu Víťaz Podoľsk, no nádejne rozbehnutú sezónu mu pokazili zdravotné problémy. Pre ne odohral iba 25 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 asistencií.V sezóne 2019/2020 si prvýkrát v kariére vyskúša elitnú švédsku súťaž. "" uviedol Hrivík pre klubovú stránku.Generálny manažér klubu Thomas Johansson je rád, že sa mu podarilo angažovať slovenského útočníka. "."