Hrivík sa vracia do reprezentácie: Volal som Mirovi, že chcem prísť

Na archívnej snímke Marek Hrivík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. novembra (TASR) - Medzi ťahúňov slovenskej hokejovej reprezentácie na prvej akcii sezóny Nemeckom pohári by mal patriť Marek Hrivík. Dvadsaťosemročný útočník sa po dvoch sezónach poznačených zraneniami chytil v malom mestečku Leksand v strede Švédska a prvýkrát od MS 2014 sa vrátil do národného tímu.uviedol po stretnutí s reprezentačnými spoluhráčmi.Posledné dva roky ho trápili zdravotné problémy. Navyše po uplynulej sezóne, v ktorej odohral len 26 duelov (8+7) v KHL za Viťaz Podoľsk mu klub nepredĺžil zmluvu a tak si musel hľadať nového zamestnávateľa. Z viacerých ponúk si vybral približne šesťtisícové mestečko Leksand a zatiaľ sa to ukazuje ako dobrá voľba. V jeho drese odohral 16 duelov, v ktorých strelil päť gólov a pridal osem asistencií.Úroveň najvyššej švédskej ligy ho príjemne prekvapila, dokonca ju považuje za kvalitnejšiu ako KHL.Pomaly si už zvyká aj na život v severskej krajine, v ktorej prevláda chladné počasie.zavtipkoval. Pre Hrivíka bola obrovská zmena aj veľkosť mestečka, predtým žil v podstatne väčších mestách.uviedol.Hrivík má s Leksands IF zmluvu na jednu sezónu, klub však neberie len ako prechodnú stanica.dodal.