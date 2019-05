Hrnčiar: I. Matovič uteká z eurovolieb, aby si zachránil mandát v NRSR

Na archívnej snímke podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. mája (TASR) - Líder OĽaNO Igor Matovič zbabelo uteká z eurovolieb, aby si zachránil mandát v Národnej rade (NR) SR. Myslí si to podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd), ktorý tak komentoval Matovičovo odstúpenie z eurovolieb.Hrnčiar na sociálnej sieti pripomína Matovičov prísľub, že ak uspeje v eurovoľbách, mandát europoslanca si neprevezme, a ak nezíska v eurovoľbách aspoň 50.000 krúžkov od voličov, odíde aj z NR SR.uviedol Hrnčiar.Matovičovi vyčíta aj to, že svoj krok vydáva za štátnické rozhodnutie.doplnil Hrnčiar.Matoviča na sociálnej sieti označuje za daňového podvodníka a nebezpečného šaša, ktorý "dá najprv verejný prísľub ľuďom, vycapí sa na bilbordy a potom ako obvykle všetkých oklame a tvári sa pri tom patrične vznešene". Opozície sa Hrnčiar pýta, či toto má byť súčasť jej plánovanej "stabilnej" vlády.podotkol Hrnčiar.Igor Matovič (OĽaNO) oznámil v pondelok, že odstupuje z volieb do Európskeho parlamentu. Ľudí, ktorí chceli dať hlas jemu, vyzýva, aby ho dali Petrovi Pollákovi. Na tento krok sa rozhodol, lebo podľa neho existuje predpoklad, že na Slovensku môžu vyhrať voľby fašisti a extrémisti. Práve Pollák by podľa neho mohol byť odpoveďou na extrémizmus.