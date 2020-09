Hrnko na dôchodku nevydržal, radí šéfovi parlamentu Kollárovi

Informáciu, že bude radiť Kollárovi, portálu Webnoviny.sk povedal samotný Hrnko. Cez víkend sa zúčastnil snemu národniarov v Liptovskom Mikuláši, na ktorom bol súperom Andreja Danka o post predsedu SNS. Hrnko v tomto súboji neuspel. Následne sa vyjadril, že bude naplno dôchodcom.

Ponuka prišla krátko po sneme SNS

„Keď som išiel zo snemu z Liptovského Mikuláša, tak mi zavolal predseda parlamentu, že mu je ľúto, že som nebol zvolený za predsedu a že Slovensko by potrebovalo takú stranu, ale pod Dankom to nejde. Opýtal sa ma, či by som mu nešiel robiť poradcu pre národné otázky,“ priblížil Hrnko situáciu, ako došlo ku Kollárovej ponuke.

Hrnko sa vzápätí Kollára opýtal, či bude zvažovať jeho názory. „Odpovedal mi, že áno. Myslím si, že ešte by som mohol byť trochu užitočný pre tento štát. Keď aspoň niečo urobím, kým pôjdem definitívne do penzie, tak to asi bude pozitívne. Prijal som to, lebo aj tak nemám čo doma robiť,“ ozrejmil.

Hrnko bude za výkon novej funkcie poberať plat. Aká bude jeho výška, nevedel povedať. „Ja skutočne peniaze nepotrebujem, ale asi bude nejaký plat. Budem s tým musieť niečo urobiť, lebo to neviem minúť,“ dodal.

Kňažko, Budaj nie sú moje typy, hovorí Hrnko o Hurbanovej cene

Hrnko komentoval rozhodnutie šéfa parlamentu Kollára udeliť cenu Jozefa Miloslava Hurbana piatim osobnostiam slovami, že „je to v poriadku“. Kollár 1. septembra ocenil lekára Vladimíra Krčméryho, tribúnov novembra 1989 súčasného ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) a Milana Kňažka, rabína Romiho Cohna a in memomriam gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča.

„Myslím si, že Kňažko, Budaj a Krčméry si zaslúžili nejaké odmenenie za to, čo urobili v priebehu dejín. Ani Kňažko, ani Budaj nie sú typy, ktoré by som ja vyznamenával, ale myslím si, že je to v poriadku,“ povedal Hrnko.

Hurbanovu cenu v minulom volebnom období inicioval predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Zákon o cene Jozefa Miloslava Hurbana napadol na Ústavnom súde SR vtedajší prezident Andrej Kiska.

Namietal, že štátne vyznamenania môže udeľovať iba hlava štátu. Ústavný súd vo februári 2020 rozhodol, že zákon nie je v rozpore s ústavou.