Hrobár z gangu sátorovcov dostal doživotie za účasť na piatich vraždách (video+foto)

23.2.2024 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) opätovne odsúdil Lehela Horvátha, ktorý je známy aj ako „Hrobár" z gangu sátorovcov , na doživotný trest. Odsedieť si ho má v ústave s najprísnejším stupňom stráženia.Obžalovaný má podľa rozsudku viacerým poškodeným vyplatiť nemajetkovú ujmu v sumách po 10-tisíc eur. Súd uznal Lehela Horvátha za vinného za členstvo v zločineckej skupine, účasti na piatich vraždách a tiež krádeži viac ako milióna eur. Rozsudok nie je zatiaľ právoplatný.Piatkové pojednávanie sa uskutočnilo za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby. Obžalovaný, ktorý na začiatku pojednávania tvrdil, že sa na ňom pre zdravotný stav nemôže zúčastniť a žiadal odročenie počas čítania rozsudku, väčšinu času ležal na lavici.Súd tento prípad od februára 2023 prejednával po druhýkrát. Najvyšší súd SR (NS SR) totiž ešte v septembri 2022 zrušil odsudzujúci rozsudok, na základe ktorého si mal obžalovaný v ústave s maximálnym stupňom stráženia odsedieť doživotný trest odňatia slobody.Dôvodom bolo, že sa Špecializovaný trestný súd podľa NS SR nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie v tomto prípade.Medzitým sa však v senáte prvostupňového súdu vymenil jeden z členov, pričom v takomto prípade je potrebný súhlas obžalovaného so zmenou. Ten však uviedol, že so zmenou nesúhlasí.Špecializovaný trestný súd v Pezinku uložil Lehelovi Horváthovi v novembri 2021 doživotný trest väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia a tiež trest prepadnutia majetku.Uznal ho totiž za vinného z členstva v zločineckej skupine, podielu na piatich vraždách a tiež krádeže 45,5 milióna vtedajších slovenských korún z roku 2003. V prípade spomenutej krádeže uznali za vinného aj Ivana K.Tomu súd uložil trest dva roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu dvoch rokov. Spolu s Lehelom Horváthom zároveň mali poškodenej spoločnosti nahradiť škodu vo výške 1 507 000 eur.Lehel Horváth, ktorý svoju prezývku nadobudol tak, že na pozemku v areáli bývalého družstva v Čótfe zakopával obete mafiánskeho gangu sátorovcov, sa proti verdiktu na mieste odvolal. Skutky pritom nepoprel, tvrdil však, že k nim bol prinútený zo strachu o život.Tvrdenie o strachu zopakoval aj v rámci opakovaného procesu. „Všetky veci, čo som spravil, to bolo z panického strachu," povedal obžalovaný vo februári 2023 s tým, že zločinecká skupina sátorovcov mala kontakty na skorumpovaných policajtov. Preto nebolo možné ich trestnú činnosť nahlásiť.„Keby som kládol odpor, tak by ma zavraždili," zdôraznil obžalovaný. Policajti mu podľa jeho slov sľúbili, že v prípade, ak sa ku skutkom prizná, bude oslobodený alebo dostane len podmienečný trest. „Nikdy som nikoho nezavraždil," doplnil Lehel Horváth.Pokiaľ ide o trestné činy vraždy, na ktorých sa údajne podieľal, podľa obžaloby boli obeťami v dvoch prípadoch takzvané biele kone.V jednom prípade osoba, pri ktorej sa obžalovaný obával vyzradenia účasti na spomenutej krádeži a v dvoch prípadoch išlo o členov skupiny sátorovci. Konkrétne išlo o Andora Reisza a o samotného zakladateľa skupiny sátorovcov Ľudovíta (Lajosa) Sátora.