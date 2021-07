Hrobár z gangu sátorovcov sa postaví v auguste opäť pred súd, pokračovať bude aj proces so starostom Dolného Chotára

Pokračuje aj proces so starostom

Vraždy si objednal jeho syn

Pôsobili na juhu Slovenska

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Súdny proces s Lehelom H. , známym aj ako Hrobár z gangu sátorovcov , by mal na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať 25. augusta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní na internetovej stránke rezortu spravodlivosti. Obžalovaný je stíhaný za členstvo v zločineckej skupine, päť vrážd a tiež za krádež 45,5 milióna vtedajších slovenských korún z roku 2003.V prípade spomenutej krádeže čelí obžalobe aj Ivan K. Naposledy sa v tomto prípade pojednávalo v druhej polovici júna, keď vypovedali viacerí svedkovia a súd tiež oboznamoval listinné dôkazy. Zároveň sudkyňa zamietla žiadosť obžalovaného o prepustenie z väzby.Pokiaľ ide o trestné činy vraždy, podľa prokuratúry boli obeťami v dvoch prípadoch takzvané biele kone. V jednom prípade osoba, pri ktorej sa obžalovaný obával vyzradenia účasti na spomenutej krádeži a v dvoch prípadoch išlo o členov skupiny sátorovci, konkrétne o Andora Reisza a o samotného zakladateľa skupiny Ľudovíta (Lajosa) Sátora Lehel H. svoju prezývku nadobudol tak, že na pozemku v areáli bývalého družstva v Čótfe zakopával obete mafiánskeho gangu sátorovcov. Termíny pojednávaní v tomto prípade sú tiež vytýčené na 21. a 22. septembra a 4. a 5. októbra.Na 14. septembra zase ŠTS vytýčil pokračovanie procesu so starostom obce Dolný Chotár Františkom D. , jeho synom Františkom ml. a ďalšími dvoma obžalovanými. V tomto prípade naposledy súd vykonával dôkazy v máji. Prokuratúra pripisuje Františkovi D., ktorý bol podľa obžaloby činný pre zločineckú skupinu sátorovcov, objednávku troch vrážd, z ktorých dve boli aj dokonané.Rovnako tri vraždy, z ktorých boli všetky dokonané, si podľa obžaloby objednal jeho syn František. Na objednávkach niektorých vrážd z rokov 2004 až 2013 sa podľa prokuratúry podieľali aj Ladislav A. a Roland Sz. V prípade obetí išlo o takzvané biele kone, prípadne osoby, s ktorými mali obžalovaní obchodné spory.Otcovi so synom navyše prokuratúra pripisuje faktoringový podvod a Ladislav A. je stíhaný aj za prechovávanie pervitínu. Starostu spolu so synom a Ladislavom A. zadržala polícia v rámci akcie Valentín začiatkom roku 2019.Súd ich následne vzal do väzby. Roland Sz. bol v rámci procesu so skupinou sátorovcov v roku 2019 odsúdený na 18 rokov väzenia. Termíny pojednávaní v tejto kauze sú vytýčené aj na 27. septembra a 11. a 25. októbra.Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 do roku 2010. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť okolo 80 obetí.