Hrobka popradského kniežaťa sa po 16 rokoch konzervácie v nemeckých laboratóriách vracia na Slovensko

Počas záchranného výskumu na stavbe priemyselného parku v Poprade-Matejovciach bola pod vedením Karola Pietu z Archeologického ústavu SAV v roku 2006 odkrytá unikátna drevená hrobka germánskeho kniežaťa datovaná na prelom 4. a 5. storočia.



Hrobka pozostávala z vonkajšej zastrešenej zrubovej komory, v ktorej sa nachádzal sarkofág rámovej konštrukcie so sedlovou strechou.



Ako píše Tereza Štolcová na stránke SAV, narušenie prírodného prostredia spôsobené vykradnutím hrobky v minulosti spôsobilo preniknutie spodnej vody do jej priestoru, čo zabezpečilo výnimočné podmienky na zachovanie celej drevenej konštrukcie, častí dreveného nábytku i organických súčastí odevu pochovaného.



Počas výskumu boli odobrané väčšie i menšie bloky s organickým materiálom a spolu so všetkými drevenými súčasťami hrobky a dreveným inventárom odvezené do špecializovaných laboratórií Archäologisches Landesmuseum do Schleswigu.



V roku 2008 sa začalo laboratórne spracovanie týchto blokov v rámci európskeho projektu pod názvom “Clothing and Identities – New Perspectives on Textiles in the Roman Empire (DressID) - www.dressid.eu.”





4.5.2022 (Webnoviny.sk) - Posledná časť jedinečnej drevenej architektúry hrobky popradského kniežaťa sa po šestnásťročnej konzervácii v zahraničí vracia dvoma kamiónmi na Slovensko.Od objavu hrobky v Poprade-Matejovciach v roku 2006 boli drevené prvky staré viac ako 1 600 rokov v severonemeckom Schleswigu v starostlivosti špecializovaných laboratórií na konzerváciu mokrého historického a prehistorického dreva.Ako informoval riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre Matej Ruttkay , protokolárne odovzdanie zakonzervovaného nálezu sa uskutoční za účasti nemeckých partnerov a významných osobností slovenskej vedy a kultúry v pondelok 9. mája v Nitre.Veľký objem asi 10 ton vážiacich driev z podzemného zrubu, vrátane podlahy a plochej strechy, nebolo možné z technických a najmä z finančných dôvodov konzervovať osvedčenou metódou – napustením konzervačným roztokom.Nemeckí odborníci preto po dohode a v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v. v. i. vyvinuli novú metódu kontrolovaného procesu prirodzeného vysušovania popradských driev.Konzervovanie celého inventára popradskej hrobky a jej vyhodnotenie je podľa Mateja Ruttkaya príkladom medzinárodnej spolupráce.Na tomto projekte sa popri slovenskej a nemeckej inštitúcii v rôznom rozsahu podieľali aj významné pracoviská z mnohých európskych krajín.Základný príbeh hrobky a výsledky jej výskumu boli sprístupnené v množstve vedeckých štúdií, ale aj v sumarizujúcej monografii Knieža z Popradu a jeho hrobka.O živote a smrti dnes už slávneho popradského kniežaťa sa pripravuje stála expozícia v Podtatranskom múzeu v Poprade. Tá sa má stať príťažlivou atrakciou nášho kultúrneho turizmu.Jej súčasťou budú všetky najvýznamnejšie nálezy z hrobky, ale zo samotnej komory bude z priestorových dôvodov vystavených len niekoľko trámov.