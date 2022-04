Hromadné popravy, znásilnenia a iné zverstvá páchajú Rusi na Ukrajine, organizácia zbiera obvinenia

Znásilnenia, hromadné popravy a ďalšie násilie. To sú niektoré z vojnových zločinov , ktoré ruské sily spáchali na ukrajinských civilistoch v okupovaných oblastiach Černihiva, Charkiva a Kyjiva. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa nedeľňajšie vyhlásenie mimovládnej organizácie Human Rights Watch (HRW)

Chladnokrvné vraždenie

Otrasné svedectvá

3.4.2022 -Nezávislá skupina tvrdí, že zdokumentovala obvinenia z vojnových zločinov, ktoré zahŕňajú prípad opakovaného znásilnenia, hromadných poprav a ďalších prípadov nezákonného násilia a vyhrážania sa civilistom v období od 27. februára do 14. marca.V meste Buča, severozápadne od Kyjiva, ruské sily 4. marca zadržali piatich mužov a jedného z nich popravili. Svedok povedal HRW, že vojaci prinútili mužov kľaknúť si na cestu a pretiahnuť si košele cez hlavu, kým jedného z mužov zastrelili zozadu do hlavy.Niekoľko dní predtým, 27. februára, bolo v dedine Staryj Bykiv v oblasti mesta Černihiv zadržaných šesť mužov, ktorí boli neskôr popravení, píše HRW.V dedine Malaja Rohan v Charkivskej oblasti ruský vojak 13. marca opakovane znásilnil ženu v škole, kde sa ukrývala so svojou rodinou. Zároveň ju bil, porezal jej tvár a nožom jej odrezal vlasy. Žena nasledujúci deň utiekla do Charkiva, kde sa jej dostalo lekárskeho ošetrenia a iných služieb.V dedine Vorzel, severozápadne od Kyjiva, ruskí vojaci hodili do pivnice dymový granát, a keď odtiaľ vyšla žena a jej 14-ročné dieťa, obe zastrelili.„Prípady, ktoré sme zdokumentovali, predstavujú nevýslovnú, úmyselnú krutosť a násilie voči ukrajinským civilistom,“ uviedol vo vyhlásení Hugh Williamson, riaditeľ HRW pre Európu a Strednú Áziu. „Znásilnenia, vraždy a iné násilné činy voči ľuďom zadržaným ruskými silami by sa mali vyšetrovať ako vojnové zločiny,“ uzatvrel.CNN požiadala ruské ministerstvo obrany o komentár k správe Human Rights Watch.