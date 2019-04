Hromadné žaloby by mali byť aj v Česku, experti sa obávajú šikany

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Praha 27. apríla (TASR) - Namiesto ochrany ľudí skôr nekalé praktiky v hospodárskej súťaži a biznis pre tých, ktorí by skupiny poškodených spotrebiteľov zastupovali pred súdom. To sú výhrady k návrhu zákona o hromadných žalobách českého ministerstva spravodlivosti, ktorých sa v pripomienkovom konaní zišli stovky. Okrem Hospodárskej komory ČR alebo Únie zamestnávateľských zväzov ich vzniesol aj Najvyšší súd.Zmyslom normy má byť podľa serveru e15.cz podávanie kolektívnych žalôb, napríklad na banky za vysoké poplatky či na mobilných operátorov za drahé služby. Predloha však nepočíta s vymáhaním škôd od štátu za ujmu spôsobenú napríklad ekologickými haváriami alebo neadekvátnymi zásahmi polície.napísala vo svojom stanovisku Hospodárska komora. Kritizované sú aj vysoké odmeny pre takzvaných správcov skupín žalujúcich a nesúlad predlohy so smernicou Európskej únie o reprezentatívnych žalobách, ktorú v prvom čítaní schválil Európsky parlament.Ministerstvo navrhuje, aby správcovia inkasovali z vysúdenej čiastky 20 až 30 %.uviedol výkonný riaditeľ Únie zamestnávateľských zväzov Vít Jásek s tým, že z tejto formy žalôb by sa navyše stal nástroj konkurenčného boja.súhlasí Bohumil Havel z Ústavu štátu a práva Akadémie vied ČR. Európska smernica pritom podľa neho neumožňuje, aby sa správcom stal prakticky ktokoľvek.doplnil.Aj Najvyšší súd má výhrady.napísal v pripomienkach.Odborníci upozorňujú aj na prípadné negatívne dôsledky hromadných žalôb na dobrú povesť bez ohľadu na výsledok sporu, uviedol server lidovky.cz.varuje Kateřina Šveřepová, vedúca advokátka firmy Císař, Češka, Smutný.Podľa právničky to môže viesť k nenávratnému poškodeniu povesti firmy a odlevu zákazníkov. Obavy považuje za oprávnené aj advokátka Eliška Miklíková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland Dvořák Hager.Experti navyše poukazujú aj na to, že zavedenie inštitútu hromadných žalôb môže ovplyvniť cenovú hladinu.dodala Miklíková.